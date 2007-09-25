واگذاری 65 درصد سهام شرکت های توسعه استانی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران در دومین همایش مدیران عامل شرکت های توسعه گردشگری استانهای سراسر کشور با تاکید بر اینکه سهامداران شرکت های توسعه استانی تا پایان این ماه باید معرفی شوند ، اظهار داشت: این شرکت تا پایان هفته ، با اعلام فراخوانی در رسانه ها ، از تمامی بخش های خصوصی فعال در سطح کشور دعوت می کند تا برای خرید سهام شرکت توسعه استانی در سراسر کشور اقدام کنند.

مهدی جهانگیری تصریح کرد: در هر استان ، ارزش سهام به میزان فعالیت و دارایی های شرکت توسعه استانی بستگی دارد و به همین دلیل طی 10 روز آینده، کمیته ای از سه بخش مالی ، حقوقی و معاونان مربوطه تشکیل می شود تا میزان سهام هر شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود.

وی تاکید کرد: بزرگترین سرمایه شرکت های توسعه استانی ، اعتماد بخش خصوصی است به همین دلیل این شرکت به هیچ عنوان قصد ندارد در استانهای مختلف نمایندگی ایجاد کند و در این راستا شرکت های توسعه استانی باید هر چه زودتر تا 65 درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار کنند. زیرا در صورتی که سهامداران شرکت های توسعه استانی مشخص شوند، شرکت توسعه گردشگری ایران حاضر است ،هزینه فروش سهم خود در این شرکت ها را برای تقویت بنیه شرکت توسعه گردشگری استانی به حساب این شرکت ها واریز کند.

جهانگیری افزود: شرکت های استانی هیئت مدیره مستقل ، سهام و پروژه های مستقل دارند و به هیچ عنوان شرکت توسعه گردشگری ایران قصد ندارد شرکت های استانی را مدیریت کند ، به همین منظور شرکت های استانی باید نهایت دقت را برای واگذاری سهام به بخش خصوصی داشته باشند. همچنین شرکت توسعه گردشگری ایران سهامدارانی را می تواند به این شرکت ها معرفی کند، اما تنها به دلیل فعال کردن شرکت های استانی از معرفی سهامدار خودداری کرده است و در صورتی که شرکت های استانی نتوانند سهامداری را معرفی کنند، شرکت توسعه گردشگی ایران برای صرفه جویی در وقت خود وارد عمل خواهد شد.

وی تاکید کرد: شرکت توسعه گردشگری ایران برای درگیر کردن استانها و سازمان های استانی در زمینه سرمایه گذاری مقرر کرده است که در همه استانها ، استاندار یا معاونان عمرانی استانداری ها به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری استانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و مدیر عامل نیز به عنوان اعضای ثابت این هیئت مدیره معرفی شوند.

جهانگیر افزود: این شرکت ها موظفند که هر دو هفته یک بار جلسه هیئت مدیره را برگزار و گزارش برگزاری جلسات را به شرکت توسعه گردشگری ایران ارسال کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری دراستانها تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده در سطح کشور به این نتیجه رسیدیم که برخی استانها از نظر پتانسیل ها و جاذبه ها از فرصت های سرمایه گذاری بسیاری برخوردارند که باید این فرصت ها در قالب پکیج های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی شود به همین دلیل مقرر شد که تمامی استان ها ،تاریخی را برای برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری خود تعیین کرده و به دبیرخانه همایش بین المللی فرصت های سرماه گذاری در صنعت گردشگری که در شرکت توسعه قرار دارد ، اعلام کنند.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های کلان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، تنها 35 درصد از سهام شرکت های توسعه استانی در اختیار این شرکت هاست و 65 درصد باقی مانده باید به بخش خصوصی واگذار شود در حال حاضر نیز حدود 20 شرکت توسعه استانی فعال تشکیل شده اند و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز سهامداران شرکت های استانی مشخص خواهند شد.

همچنین مشاور اجرایی شرکت توسعه گردشگری ایران در این همایش با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری تاکید کرد: نخستین کار شرکت های توسعه استانی این است که با بررسی مصوبات سفرهای هیئت دولت و شناسایی فرصت های موجود در این مصوبات برای سرمایه گذاری ، پکیج هایی را برای ارائه به سرمایه گذاران تهیه کنند.

ناصر خلیل زاده تاکید کرد: پس از تهیه پکیج های سرمایه گذاری در سطح استان ، تاریخی به دبیرخانه دائمی همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری برای برگزاری این همایش در سطح استان اعلام خواهد شد و در طول سال با برگزاری همایش های استانی ، یک همایش بین المللی نیز برگزار می شود واز سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ارائه فرصت های سرمایه گذاری استانی دعوت به عمل آید.

وی افزود: قرار است همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در آبان ماه سال 87 در تقویم سازمان جهانی جهانگردی ثبت شود و به همین دلیل باید تا پایان مهر ماه سال آینده زمان برگزاری همایش های استانی از سوی استانها اعلام شود.