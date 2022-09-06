ریشه اختلافات در امت اسلام نوع نگاه جریان ها به رسول الله است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی شامگاه دوشنبه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) در سخنانی اظهار داشت: محور اختلافات در بین امت اسلام به نوع نگاه دو جریان به شخصیت و سیره پیامبر اسلام است که این نگاه‌ها در زمان خود پیامبر بوده است.

این کارشناس تاریخ اسلام گفت: در زمان پیامبر اسلام دو گروه و حزب وجود داشت و حتی در بین همسران پیامبر نیز دو نگاه متفاوت حاکم بود که اساساً ریشه اختلافات در امت اسلام نیز همین نوع نگاه آنان به پیامبر اکرم بوده است.

حجت الاسلام کاشانی ابراز داشت: گروهی پیامبر اسلام را معصوم، دارای علم گسترده، مرتبط با وحی و دارای تقوای مطلق می‌دانستند که رهبر این گروه امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) است.

وی اضافه کرد: گروهی دیگر نیز که مسلمان بودند اما پیامبر را معصوم نمی‌دانستند و آن حضرت را اهل بی انصافی و پارتی بازی معرفی می‌کردند و نبوت حضرت را انکار می‌کردند و یا در مورد آن تردید داشتند.

وی با بیان اینکه وقتی افرادی با پیامبر دعوا می‌کردند به او می‌گفتند تو خیال می‌کنی پیامبر هستی افزود: اگر کسی نداند که در زمان پیامبر چنین شرایطی وجود داشته است نمی‌تواند قضاوت درستی داشته باشد و دانستن این اوصاف باعث می‌شود تاریخ برای انسان قابل فهم و از آیات قرآن ابهام زدایی شود.

این کارشناس تاریخ اسلام افزود: تا صدها سال بعد از رسول الله تمام اتفاقات و اختلافاتی که در بین امت اسلام رخ داد منشأ آن بر این پایه بوده که گروهی معتقد بودند پیامبر در همه امور مولی است و نگاه دیگری می‌گفت اینگونه نیست و برخی از یاران پیامبر با حضرت به گونه‌ای صحبت می‌کردند که شأن و منزلت پیامبر رعایت نمی‌شد.

حجت الاسلام کاشانی بیان داشت: کسانی که در کربلا در سپاه سیدالشهدا علیه السلام بودند و تلاش می‌کردند تا زمان اقامه نماز جسم خود را در برابر تیرهای دشمنان قرار دهند تا به امام آسیبی نرسد؛ اینگونه افراد در حقیقت امام را در همه امور مولی می‌دانستند و در زمان پیامبر اسلام نیز برخی از یاران این نگاه را به رسول اکرم داشتند.

وی تصریح کرد: هیچ اختلاف جدی بین مسلمین رخ نداد؛ الا اینکه ریشه اختلاف در نوع نگاه به پیامبر بوده و امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) عامل اختلاف نبودند.

این کارشناس تاریخ اسلام اظهار داشت: گروه دوم که در نبوت حضرت تردید داشتند اگر نگاهشان منافقانه نباشد نگاه عرفی به رفتار و سخنان پیامبر داشتند و نگاه آنان به پیامبر به عنوان معصوم مطلق نبوده است در حالی که پیروان واقعی پیامبر به رهبری امیرالمومنین (ع) جز حق در پیامبر نمی‌دیدند.

حجت الاسلام کاشانی افزود: قریش در خصوص پیامبر می‌گفتند که پیامبر ممکن است گاهی عصبانی و گاهی خوشحال باشد و در این شرایط کلام ایشان ممکن است درست نباشد و این در حالی است که پیامبر فرمود از دهان من چیزی جز حق بیرون نمی‌آید.

وی ادامه داد: در زمان صدر اسلام برخی نگاه قبیله‌ای به مسئله نبوت داشتند و این جریان به صراحت در آخرین ساعات عمر شریف حضرت می‌گفت که پیامبر بیمار است و کلامش متقن نیست.