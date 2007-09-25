واحدهای روستایی در معرض خطر سیل به مناطق امن منقل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی شامگاه گذشته در جلسه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه آذربایجان غربی اظهار داشت: حفظ خانه های روستائی از گزند سیل و جلوگیری از بروز خسارت های ناخواسته جانی و مالی باید در اولویت برنامه های این ستاد قرار گیرد و اجرای این طرح در سریعترین زمان لازم و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی باید زمین مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی شناسایی شده در طرح را در اختیار روستائیان قرار دهد و وام بانکی ساخت این واحدها نیز در سریعترین زمان به مالکان واحدها پرداخت شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه افزود: در تابستان امسال شاهد بروز چندین مورد سیل در شهرستان های چالدران، تکاب و نقده بودیم که این حوادث هشت کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

محمد باقر داریانی با اعلام این که این حوادث 120 میلیارد ریال خسارت مالی به دنبال داشت، عنوان کرد: اقدامات لازم برای جبران خسارت های وارده در دست اجراست.