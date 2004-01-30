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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۳۵

نمايشگاه آثار حجت الله سپهوند درارمنستان

نمايشگاه آثار حجت الله سپهوند درارمنستان

نمايشگاهي از عكسهاي حجت الله سپهوند عكاسي مطبوعاتي كشورمان از تاريخ 13 تا 20 بهمن 82 در شهرايروان پايتخت ارمنستان برگزار مي شود.

اين نمايشگاه در سه بخش ، ويژه "فاجعه بم "، چشم اندازهاي توسعه ايران در ربع قرن پيروزي انقلاب اسلامي، زندگي ارامنه ايران كه در قالب 85 قطعه عكس رنگي برگزار مي شود.
سپهوند از عكاسان پرتلاش مطبوعاتي است كه در سالهاي اخير آثار او درحوزه هاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در رسانه هاي مختلف "جامعه"  مطرح بوده است .

همچنين نمايشگاه عكسي از فاجعه زلزله بم توسط سپهوند و اباصلت بيات عكاس معروف جنگ در راستاي كمك به مردم شهرستان بم در دي ماه گذشته در لندن و پاريس برگزار شد.

چشم اندازهاي ايران

فاجعه بم

کد مطلب 55829

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