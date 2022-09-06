به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شمس اظهار کرد: سازمان بسیج رسانه استان قم با عنایت به فرمان جهاد تبیین مقام معظم رهبری و مأموریت‌های مهمی که ایشان در گام دوم انقلاب برای رسانه‌ها تعریف نموده‌اند و همچنین با هدف تقویت کیفی تولیدات رسانه‌های خبری و حمایت از آثار برتر اهالی رسانه، هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر را با محوریت کنگره ۶۰۹۰ شهید استان قم برگزار می‌کند.

مسئول سازمان بسیج رسانه قم گفت: جشنواره ابوذر بسیج جز باسابقه‌ترین مطرح ترین جشنواره‌های رسانه‌ای در حوزه اهل رسانه و قلم کشور محسوب می‌شود و در استان قم نیز تاکنون ۷ دوره آن به صورت منظم برگزار شده است. در همین راستا روند اجرایی هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر قم نیز در سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته و استقبال مطلوب از جشنواره ابوذر در بین اهالی رسانه استان، تاکید کرد: در جشنواره امسال تلاش بر این است که هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی شاهد رشد آثار ارسالی به جشنواره باشیم و اصحاب رسانه استقبال شایسته‌ای از از موضوعات و محورهای تعیین شده به ویژه کنگره ملی شهدای استان داشته باشند.

مسئول سازمان بسیج رسانه قم اضافه کرد: با نظر شورای سیاستگذاری، علی شعبانی از خبرنگاران باسابقه استان قم و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، به عنوان دبیر دوره هشتم این جشنواره منصوب شده و جزئیات فراخوان این جشنواره نیز طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.