ایران کوچک آماده بدرقه «کاروان عشق»

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: مراسم پیاده‌روی اربعین طی سال‌های اخیر تبدیل به یک مانور قدرت جهان اسلام شده است و عشاقان اباعبدالله الحسین (ع) فارغ از هر رنگ، نژاد و دین و مذهبی از سراسر دنیا خود را به این حرکت عظیم می‌رساند و تا با کاروان عشق همراه شوند و گام در کنار قدم‌های زینب (س) و بگذارند و در مصیبت آل الله (ع) به سوگواری بپردازند.

حالا که سایه بیماری منحوس کرونا کم‌رنگ‌تر و شرایط برای حضور زائران اربعین مهیاتر شده تمام امکانات به کار گرفته می‌شود تا عاشقان آل الله (ع) با باشکوه‌ترین شکل در کنگره جهانی اربعین حضور یابند.

ایران کوچک نیز این روزها در تب و تاب اربعین استان و البرزی‌هایی که دو سال از نعمت این مراسم محروم مانده‌اند در تلاش هستند تا خود را به هر وسیله به حرم معشوق برسانند و به غم هجران پایان دهند.

اربعین یک حرکت عظیم جهانی است

مجتبی عبداللهی، رئیس ستاد اربعین استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین یک حرکت عظیم جهانی است و انتظاراتی که مردم از دولت دارند تبلور آن در خدمات رسانی شایسته به زوار در اربعین است.

وی بیان کرد: مسئولیت سنگینی بر عهده همه ما است که باید بهترین خدمات دهی را به زوار اربعین ارائه دهیم.

عبداللهی گفت: کسانی که در حوزه اربعین خدمات رسانی می‌کنند، خداوند عنایات خاصی به آنان داشته است، بنابراین باید بیشترین تلاش را داشته باشند.

وی اضافه کرد: طی یکسال گذشته دولت تلاش‌های زیادی را برای رضایتمندی مردم انجام داده و رئیس جمهور تأکیدات ویژه ای بر خدمات رسانی بی وقفه به زوار داشته و این مهم مدنظر همه ماست.

عبداللهی اضافه کرد: دو سال کنگره اربعین به دلیل کرونا برگزار نشد و این مهم انگیزه زوار را برای زیارت دو چندان می‌کند و می‌طلبد خدمات رسانی‌ها هم گسترده و وسیع‌تر شود.

وی تاکید کرد: امکانات عظیمی فراهم شده که با همدلی و وحدت می‌تواند کنگره عظیم اربعین را باشکوه برگزار کند.

نام‌نویسی ۷۲ هزار البرزی برای حضور در راهپیمایی البرز

رئیس ستاد اربعین استان البرز تصریح کرد: با عنایت به تأکید ستاد مرکزی اربعین حسینی به لزوم تأمین و بهره‌گیری از امکانات حمل و نقل زمینی از استان‌ها برای اعزام زائرین اربعین حسینی تا ۱۴ شهریور ماه نام‌نویسی حدود ۷۲ هزار و ۹۷۹ البرزی برای حضور در پیاده‌روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند.

وی خاطرنشان کرد: باید با قید فوریت نسبت به کارگیری فنی اتوبوس‌های فعال در سرویس دهی و نقل و انتقال کارکنان رسته‌ها کارخانجات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی برای اعزام زائران به پایانه مرزی شهرستان مهران اقدام و نتیجه را حداکثر تا روز چهارشنبه به دبیرخانه و فلان اعلام شود.

استاندار البرز گفت: در حال حاضر ۴۰ اتوبوس در پایانه شهید کلانتری در راستای اعزام زائران اربعین حسینی فعالیت دارند.

زائران در سامانه سماح با پرداخت ۱۸ هزار تومان از روز اعزام تا زمان بازگشت از بیمه و خدمات پزشکی بهره مند خواهند بود، افرادی که ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند می‌بایست کارت بیمه خود را از سامانه سماح دریافت کرده و در طول سفر همراه خود داشته باشند.

پارکینگ‌های شخصی و پارکینگ‌های عمومی آماده ارائه خدمات هستند. ثبت‌نام در سامانه سماح الزامی بوده و به عنوان برگه خروج از مرز محسوب می‌شود.

همراه داشتن کارت واکسیناسیون و تزریق ۲ دز واکسن برای زائرین الزامی است و افرادی که ۶ ماه از زمان واکسیناسیون آنان گذشته است می‌بایست برای تزریق دز یادآور اقدام کنند.

خدمات‌رسانی ۹۱ موکب مردمی البرز در مسیر پیاده‌روی اربعین

مسئول ستاد اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: ۹۱ موکب مردمی این استان برای خدمات‌رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند.

امیر رحمانی با بیان اینکه تمام امکانات و تجهیزات موکب‌های البرز توسط مردم و خیرین تأمین شده است، افزود: خروجی مردم البرز برای حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی در سال جاری مرز مهران در نظر گرفته شده که ۲ موکب البرز در این مرکز مستقر می‌شوند و مابقی موکب‌ها یا در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و شهرهای کربلا و نجف خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: چهار موکب فقط مختص اقدامات درمانی و سه موکب مختص ارائه خدمات فرهنگی است و مابقی موکب‌ها مختص اسکان و پذیرایی زائران البرز و دیگر زائران سراسر کشور و دیگر کشورها است.

خدمات‌رسانی روزانه به ۱۰۰ هزار زائر

رحمانی با بیان اینکه در پی ظرفیت ایجاد شده برای اسکان و پذیرایی زائران، امکان خدمات‌رسانی روزانه توسط موکب‌های این استان فراهم شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در مراسم اربعین سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار نفر البرزی راهی این همایش میلیونی شوند.

وی افزود: از دو سال پیش زمینی در شهر نجف برای ایجاد موکب و حسینیه متمرکز استان البرز اختصاص یافته که در سال جاری بزرگ‌ترین موکب البرز در این زمین راه‌اندازی می‌شود که روزانه ظرفیت پذیرایی و اسکان ۱۵ هزار نفر را دارد.

وی با اشاره به اینکه فقط در موکب نجف ۳۰۰ نفر خادم خدمات‌رسانی می‌کنند، اظهار داشت: برای خدمات‌رسانی در موکب‌ها تمام نکات بهداشتی رعایت می‌شود و خادمان علاوه بر تزریق ۲ دز واکسن کرونا، یک دز واکسن یادآور را نیز بایستی تزریق کرده باشند.

مسئول ستاد اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: همچنین خادمان آشپز فعال در آشپزخانه‌های موکب‌ها نیز بایستی تمام موارد بهداشتی همچون تزریق واکسن را انجام داده باشند.

وی افزود: با ظرفیت‌های ایجاد شده در موکب‌های این استان روزانه به بیش از ۱۰۰ هزار نفر خدمات‌رسانی خواهد شد این در حالی است که در آخرین همایش اربعین در سال ۱۳۹۸ روزانه به ۳۵ هزار نفر خدمات‌رسانی می‌شد.

رحمانی خدمات ارائه شده را شامل صبحانه، ناهار، شام، میان وعده، اسکان، خدمات درمانی، فرهنگی و دیگر خدمات همچون شست و شوی لباس و واکس و تعمیرات کفش عنوان کرد و اظهار داشت: موکب داران البرزی از سال ۱۳۹۸ تا سال جاری که درگیر شرایط کرونا در کشور بودیم خدمات خود را در قالب اقدامات جهادی همچون رزمایش مؤمنانه، خدمات درمانی و کمک به بیماران و خدمات عمرانی متمرکز کرده بودند.

نرخ کرایه اتوبوس‌های بین‌شهری به مقصد پایانه‌های مرزی رصد می‌شود

محمدرضا غلامی، مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تصویب نرخ کرایه اتوبوس بین شهری از مبدا کرج به مقصد پایانه‌های مرزی جهت تردد زائرین کربلای حسینی، بازرسی‌های محسوس و نامحسوس در پایانه شهید کلانتری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: تیم بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از شرکت‌های مسافربری صورت گرفت که طبق بازرسی‌ها مشخص شد که تمامی شرکت‌ها با نرخ مصوب نسبت به فروش بلیت به مقصد نقاط مرزی اقدام می‌کنند و تخلفی مشاهده نشد.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز افزود: از ۶۶ هزار ثبت نام انجام شده در سامانه سماح، حدود ۴۵ هزار نفر ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند که با توجه به تعداد اتوبوس‌های موجود نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برای تردد زائرین هستیم.

وی متذکر شد: در صورتی هموطنان تخلفی از نرخ‌های موجود مشاهده کردند می‌توانند مراتب را به سامانه ۱۴۱ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها و شماره تلفن ۱۱۱ (سامانه سامد) اطلاع دهند تا به تخلفات احتمالی در اسرع وقت رسیدگی شود.

پروازهای اربعین از فرودگاه پیام برقرار شد

در سال جاری برای اولین بار، پروازهای اربعین از کرج و فرودگاه پیام برقرار شده است و با توجه به همکاری یکی از شرکت‌های هواپیمایی زائران عتبات عالیات می‌توانند نسبت به تهیه بلیط خود اقدام کنند. قیمت مصوب بلیت رفت و برگشت ۶ میلیون تومان است که فاز اول فروش بلیت‌ها از فرودگاه بین‌المللی پیام از سایت این شرکت هواپیمایی در دسترس است.

تمامی مسافرین متقاضی سفر به عتبات عالیات از فرودگاه پیام باید در سامانه سماح سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده باشند و پس از آن می‌توانند برای دریافت بلیت پروازهای اربعین فرودگاه بین‌المللی پیام از صبح روز شنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت هشت صبح به سایت این شرکت مراجعه کنند.

در حال حاضر این ظرفیت اعلامی در فاز اول است و پس از تکمیل آنها ظرفیت فازهای بعدی برای فرودگاه بین‌المللی پیام برای بهره‌مندی زائران عتبات عالیات ایجاد خواهد شد.

این روزها البرزی‌ها لحظه‌شماری می‌کنند تا خود را زودتر به کربلای معلی برسانند و به دو سال دوری و هجران پایان دهند، مسئولان نیز در تکاپوی خدمات‌رسانی هستند و اگرچه مشکلات و کمبودهای ریز و درشتی در این راه وجود دارد اما شیرینی رسیدن به معشوق همه این سختی‌ها را تبدیل به حلاوت می‌کندو البته که مسئولان نیز باید اهتمام بیشتری برای خدمت‌رسانی داشته باشند و سوءمدیریت‌ها را کم کنند.