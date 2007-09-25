کارگردان آمریکایی برنده جایزه ادبی فرانک اوکانر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، میراندا جولای با مجموعه داستان "هیچ کس اینجا بیش از تو صاحب اختیار نیست" توانست این جایزه گرانبها را دریافت کند.

جولای که از کارگردانان زن آمریکا است و پیش از این در عرصه سینما هم برنده جایزه شده، توانست با کنار زدن نویسندگان مطرح، جایزه 35 هزار دلاری داستان کوتاه اوکانر را نصیب خود کند.

دیگر نامزدهای این جایزه "سیمون رابینسون" با کتاب "قلب جدا"، "اولاف اولافسون" با کتاب "ولنتاین" ، "اتگار کرک" با کتاب "کیسینجر گمشده"، "شارلوت گرم شاو" با "فرصت" و "مانوئل مونوز" با "شفابخش وفای اولیو اونو" بودند.

سومین جایزه بین المللی جایزه داستان کوتاه فرانک اوکانر در سپتامبر امسال با حضور نویسندگان 11 کشور مخنلف در ایرلند برگزار و طی آن به داستان کوتاه برگزیده جایزه ای به مبلغ 35000 یورو اعطا شد.

میراندا جولای در سال 1974 در کالیفرنیا متولد شد. وی کار هنری اش را با نوشتن نمایشنامه آغاز کرد. سپس به ساختن فیلم روی آورد و اولین فیلمش جایزه ویژه داوران را در جشنواره فیلم سوندانس و چهار جایزه در جشنواره فیلم کن - از جمله دوربین طلایی - دریافت کرد.