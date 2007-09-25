درک مفاهیم قرآن؛ عالیترین شکل ارتباط با کلام خداوند

قرآن کلام خدا است و بی تردید انسانها هر اندازه از کلام خدا بهره گیرند برای زندگی آنان مؤثر و سازنده خواهد بود .

برخی افراد به قرائت قرآن می پردارند، گروهی علاوه بر قرائت، آیات را حفظ می کنند و عده ای نیز علاوه بر حفظ آیات به ترجمه و تفسیر توجه دارند، همه این افراد از کلام خدا بهره خواهند برد .

اما شک نیست که عالیترین شکل ارتباط با قرآن درک عمیق، تفسیر قرآن و دریافت معانی آن است . قرآن بزرگترین منبع تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی است که پیروان خود را به سوی بهترین زندگی هدایت می کند .

قرآن اگر چه کتابی رسمی در زمینه هایی چون جامعه شناسی و روانشناسی نیست، اما در عین حال در همه زمینه ها تأثیرات مثبتی داشته و تمام علوم را در خود جای داده است .

اگر جامعه به سمت فهم و درک مطالب و معانی قرآن کریم حرکت کند و تلاش شود تا به همان اندازه که به حفظ قرآن پرداخته است به دریافت پیام آن نیز تسلط یابد، شاهد رشد و توسعه در جامعه خواهیم بود .

تدبر و اندیشه در معانی قرآن، بصیرت و آگاهی انسان را افزایش می دهد. از نظر کلی درک مفاهیم اهمیت بسیاری دارد، سخنان خدا همواره دارای قداست است اما تأثیر اصلی قرآن که همان هدایتگری قرآن خواهد بود در گرو درک مفاهیم موجود در قرآن است .

اگر چه خواندن قرآن تأثیرات مهمی را به جای خواهد گذاشت، اما دریافت آنچه در معانی قرآن است و بصیرت و آگاهی انسانها را افزایش می دهد، مستلزم تدبر و اندیشه در آیات و درک مفاهیم و معانی آن است .