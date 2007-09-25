  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

درک مفاهیم قرآن؛ عالیترین شکل ارتباط با کلام خداوند

درک مفاهیم قرآن؛ عالیترین شکل ارتباط با کلام خداوند

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: قرآن بزرگترین منبع تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی است و به همین دلیل نیز درک عمیق مفاهیم سازنده این کتاب الهی، عالیترین شکل ارتباط با کلام حق تعالی است .

قرآن کلام خدا است و بی تردید انسانها هر اندازه از کلام خدا بهره گیرند برای زندگی آنان مؤثر و سازنده خواهد بود .

برخی افراد به قرائت قرآن می پردارند، گروهی علاوه بر قرائت، آیات را حفظ می کنند و عده ای نیز علاوه بر حفظ آیات به ترجمه و تفسیر توجه دارند، همه این افراد از کلام خدا بهره خواهند برد .

اما شک نیست که عالیترین شکل ارتباط با قرآن درک عمیق، تفسیر قرآن و دریافت معانی آن است . قرآن بزرگترین منبع تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی است که پیروان خود را به سوی بهترین زندگی هدایت می کند .

قرآن اگر چه کتابی رسمی در زمینه هایی چون جامعه شناسی و روانشناسی نیست، اما در عین حال در همه زمینه ها تأثیرات مثبتی داشته و تمام علوم را در خود جای داده است .

اگر جامعه به سمت فهم و درک مطالب و معانی قرآن کریم حرکت کند و تلاش شود تا به همان اندازه که به حفظ قرآن پرداخته است به دریافت پیام  آن نیز تسلط یابد، شاهد رشد و توسعه در جامعه خواهیم بود .

تدبر و اندیشه در معانی قرآن، بصیرت و آگاهی انسان را افزایش می دهد.  از نظر کلی درک مفاهیم اهمیت بسیاری دارد، سخنان خدا همواره دارای قداست است اما تأثیر اصلی قرآن که همان هدایتگری قرآن خواهد بود در گرو درک مفاهیم موجود در قرآن است .

اگر چه خواندن قرآن تأثیرات مهمی را به جای خواهد گذاشت، اما دریافت آنچه  در معانی  قرآن است و  بصیرت و آگاهی انسانها را افزایش می دهد، مستلزم تدبر و اندیشه در آیات و درک مفاهیم و معانی آن است . 

کد مطلب 558301

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها