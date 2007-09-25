رئیس جمهور حداقل نصف پیشنهادهای خود در مورد پایتخت را اجرا کند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهلمین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز در صحن علنی و با حضور اعضا و همچنین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری ، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و تنی از چند از مسئولان و مدیران شهرداری تهران برگزار شد ، دکتر محمد علی نجفی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در نطق پیش از دستور خود به ایراد سخنانی در باب کم توجهی دولت به نیازها و مشکلات پایتخت و همچنین برخی از کاستیهای موجود در شورای شهر پرداخت.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در زمانی که کسوت شهرداری تهران را بر تن داشتند طی نامه ای به رئیس جمهور وقت ، از ایشان خواسته بودند که برای تقویت اختیارات شورای شهر و واگذاری برخی از منابع و امکانات به شهرداری و قبول هزینه های حضور دولت در تهران ، پیش بینی لازم در برنامه پنج ساله انجام شود.

وی افزود: دکتر احمدی نژاد 12 پیشنهاد را مطرح کرده بودند و بنده فکر می کنم که لازمه صداقت نسبت به حفظ منافع این است که اکنون همان پیشنهاد ها و لااقل نیمی از آنها به مورد اجرا گذاشته شود.

عضو شورای سوم شهر تهران یاد آور شد: در حالیکه تهران به خاطر آنکه پایتخت کشور است، هزینه هایی بیشتری در آن صرف می شود، که شرط عدالت، قبول آن هزینه ها و یا لااقل بخش عمده ای از آنها توسط دولت است و نباید شهروندان هزینه های وجود وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی را بر دوش بکشند.

وی تصریح کرد: زندگی در تهران علی رغم برخی از جاذبه ها، با مشکلات و مصائب خاص خویش همراه است و متاسفانه تقریبا همه هزینه های این کلانشهر بر دوش شهروندان تهرانی بار شده است.

نجفی یاد آور شد: ضعف حمل و نقل عمومی و ترافیک جانکاه تهران ، یکی دیگر از مشکلات شهروندان است که به خصوص در این دو سه روز اخیر و علی رغم تلاش های مسئولان ذی ربط در شهرداری ، تشدید شده است.

وی تاکید کرد: موضوع سهمیه بندی بنزین یکی از عوامل افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی است (من در اینجا سئوالی را مطرح می کنم و امیدوارم مسئولان دولت، به این سئوال پاسخ دهند) تهران شهری است با حدود 650 کیلومتر مربع وسعت و شهروندان تهرانی برای هر سفر درون شهری بطور متوسط در رفت و برگشت حدود 40 کیلومتر طی مسیر می کند و این در حالی است که این میزان در شهرهای کوچک و متوسط حدود 10 کیلومتر است . آیا تعیین سهمیه یکسان برای تهران و سایر شهرها عادلانه است؟ آیا نباید دولت برای ساکنان تهران امتیاز ویژه ای را از این جهت قائل شود؟

دکتر نجفی افزود: اگر پاسخ به این سئوال از نظر مسئولان دولت منفی است ، عدالت حکم می کند که سهم تهران از اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه افزیش یابد و این سهمیه در زمان مناسبی که امکان استفاده از این اعتبارات وجود داشته باشد به شهرداری تخصیص یابد که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است و بنا بر گفته مسئولان شهرداری مشکلات زیادی در این خصوص وجود داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران ،همچنین در مورد جایگاه شورا خاطر نشان کرد: شورای اسلامی شهر و روستا نهادهایی برخاسته از قانون اساسی و از نمادهای بارز مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش محسوب می شود. تاسیس شوراها که در دوران دولت اصلاحات به انجام رسید ، دستاوردهایی است که باید فراتر از مرزبندیهای سیاسی از آن صیانت نمود و در جهت تقویت بنیان های آن کوشید.

وی افزود: البته در موضع بیان ، همه مسئولان در دولت و مجلس از توسعه اختیارات شوراها و به رسمیت شناختن حقوق آنها دفاع می کنند اما متاسفانه هنوز هم از اینجا و آنجا سخنانی به گوش می رسد که جهت کلی آنها محدودتر کردن حیطه وظایف و نهایتا نفی ضرورت وجودی این نهادهای مردمی است.

نجفی یاد آور شد: بی اعتنایی برخی ارگانها به شورای شهر در اجرای طرحهای مهم اجتماعی که مستقیما زندگی روزمره مردم و مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار می دهد مانند طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و یا تغییر ساعت کار ادارات ، بانکها، و مدارس را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: اکنون هم شایعاتی در مورد اجرای طرح مونوریل تهران، بدون تصویب شورای شهر به گوش می رسد که امید است این شایعات درست نباشد و حقوق قانونی شورا در این خصوص پایمال نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خطاب به اعضای شورای عنوان گفت : رسالت حفظ حرمت و منزلت شورا در وهله اول بر دوش اعضا و رئیس شورا است، بنده در جلسات خصوصی شورا نکاتی را در باب افزایش کارایی شورا و راهکارهای آن عرض کرده ام که تکرار آنها را به مصلحت نمی دانم.

وی خاطرنشان کرد: این نکته را متذکر می شوم که یک دهم فرصت چهار ساله برای خدمت به مردم از طریق شورا به اتمام رسیده است و اکنون زمان مناسبی است برای بازنگری و ارزیابی عملکرد مان در طول حدود 5 ماه گذشته و اینکه از خود سئوال کنیم که آیا اگر در پایان این دوره 4 ساله ، 10 برابر آنچه تا به امروز انجام داده ایم ، صورت پذیرد ، واقعا کافی است و ما وجدانا احساس می کنیم که دین خود را درقبال شهروندان تهرانی انجام داده ایم ؟

دکتر نجفی تاکید کرد: موضوع مهمتر آن که اصولا شورا نهادی است که در جهت تسهیل توسعه مشارکت مردم در ادامه امور شهر ، بنابراین اصل ، مشارکت و نظارت عمومی مردم است و مهترین وظیفه شورا، ایجاد ساز و کارهای مربوط به این مشارکت است .

عضو شورای اسلامی شهر تهران یاد آور شد: برای رسیدن به هدف نهایی توسعه، مشارکت مردمی و دادن نقش واقعی به مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مدیریت شهری کافی نیست. باید کمیته های تخصصی تحت نظر اعضای شورا در نقاط مختلف شهر نشین ایجاد شود و مجموعه نظارت و خواسته ها و ایده های کارشناسانه تولید شده توسط این کمیته ها در قالب یک نظام منسجم در اختیار شورا قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: این کمیته ها که بر حسب گروههای تخصصی جامعه ، مانند دانشگاهیان و فرهنگیان و نیز گروههای اجتماعی مانند جوانان، زنان و غیره تشکیل می شوند می توانند دارای زیر کمیته هایی باشند که موضوعات و مباحث مورد نظر را در هر زمینه جمع بندی و به شورا منعکس نمایند.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: اینجانب آمادگی خویش را برای تهیه طرح، تشکیل کمیته های تخصصی مردمی شهر تهران اعلام می کنم، مشروط بر اینکه اعضای شورا موافقت خود را با اصل طرح اعلام و حداقل امکانات لازم را برای استفاده از نظرات کارشناسان دراین زمینه فراهم کنند.