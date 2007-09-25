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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۱

گلایه نجفی از کم توجهی دولت:

رئیس جمهور حداقل نصف پیشنهادهای خود در مورد پایتخت را اجرا کند

رئیس جمهور حداقل نصف پیشنهادهای خود در مورد پایتخت را اجرا کند

عضو شورای سوم شهر تهران در نطق پیش از دستور جلسه امروز شورا از کم توجهی دولت نسبت به نیازها و مشکلات پایتخت ابراز گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهلمین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز در صحن علنی و با حضور اعضا و همچنین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری ، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و تنی از چند از مسئولان و مدیران شهرداری تهران برگزار شد ، دکتر محمد علی نجفی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در نطق پیش از دستور خود به ایراد سخنانی در باب کم توجهی دولت به نیازها و مشکلات پایتخت و همچنین برخی از کاستیهای موجود در شورای شهر پرداخت.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در زمانی که کسوت شهرداری تهران را بر تن داشتند طی نامه ای به رئیس جمهور وقت ، از ایشان خواسته بودند که برای تقویت اختیارات شورای شهر و واگذاری برخی از منابع و امکانات به شهرداری و قبول هزینه های حضور دولت در تهران ، پیش بینی لازم در برنامه پنج ساله انجام شود.

وی افزود: دکتر احمدی نژاد 12 پیشنهاد را مطرح کرده بودند و بنده فکر می کنم که لازمه صداقت نسبت به حفظ منافع این است که اکنون همان پیشنهاد ها و لااقل نیمی از آنها به مورد اجرا گذاشته شود.

عضو شورای سوم شهر تهران یاد آور شد: در حالیکه تهران به خاطر آنکه پایتخت کشور است، هزینه هایی بیشتری در آن صرف می شود، که شرط عدالت، قبول آن هزینه ها و یا لااقل بخش عمده ای از آنها توسط دولت است و نباید شهروندان هزینه های وجود وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی را بر دوش بکشند.

وی تصریح کرد: زندگی در تهران علی رغم برخی از جاذبه ها، با مشکلات و مصائب خاص خویش همراه است و متاسفانه تقریبا همه هزینه های این کلانشهر بر دوش شهروندان تهرانی بار شده است.

نجفی یاد آور شد: ضعف حمل و نقل عمومی و ترافیک جانکاه تهران ، یکی دیگر از مشکلات شهروندان است که به خصوص در این دو سه روز اخیر و علی رغم تلاش های مسئولان ذی ربط در شهرداری ، تشدید شده است.

وی تاکید کرد: موضوع سهمیه بندی بنزین یکی از عوامل افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی است (من در اینجا سئوالی را مطرح می کنم و امیدوارم مسئولان دولت، به این سئوال پاسخ دهند) تهران شهری است با حدود 650 کیلومتر مربع وسعت و شهروندان تهرانی برای هر سفر درون شهری بطور متوسط در رفت و برگشت حدود 40 کیلومتر طی مسیر می کند و این در حالی است که این میزان در شهرهای کوچک و متوسط حدود 10 کیلومتر است . آیا تعیین سهمیه یکسان برای تهران و سایر شهرها عادلانه است؟ آیا نباید دولت برای ساکنان تهران امتیاز ویژه ای را از این جهت قائل شود؟

دکتر نجفی افزود: اگر پاسخ به این سئوال از نظر مسئولان دولت منفی است ، عدالت حکم می کند که سهم تهران از اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه افزیش یابد و این سهمیه در زمان مناسبی که امکان استفاده از این اعتبارات وجود داشته باشد به شهرداری تخصیص یابد که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است و بنا بر گفته مسئولان شهرداری مشکلات زیادی در این خصوص وجود داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران ،همچنین در مورد جایگاه شورا خاطر نشان کرد: شورای اسلامی شهر و روستا نهادهایی برخاسته از قانون اساسی و از نمادهای بارز مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش محسوب می شود. تاسیس شوراها که در دوران دولت اصلاحات به انجام رسید ، دستاوردهایی است که باید فراتر از مرزبندیهای سیاسی از آن صیانت نمود و در جهت تقویت بنیان های آن کوشید.

وی افزود: البته در موضع بیان ، همه مسئولان در دولت و مجلس از توسعه اختیارات شوراها و به رسمیت شناختن حقوق آنها دفاع می کنند اما متاسفانه هنوز هم از اینجا و آنجا سخنانی به گوش می رسد که جهت کلی آنها محدودتر کردن حیطه وظایف و نهایتا نفی ضرورت وجودی این نهادهای مردمی است.

نجفی یاد آور شد: بی اعتنایی برخی ارگانها به شورای شهر در اجرای طرحهای مهم اجتماعی که مستقیما زندگی روزمره مردم و مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار می دهد مانند طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و یا تغییر ساعت کار ادارات ، بانکها، و مدارس را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: اکنون هم شایعاتی در مورد اجرای طرح مونوریل تهران، بدون تصویب شورای شهر به گوش می رسد که امید است این شایعات درست نباشد و حقوق قانونی شورا در این خصوص پایمال نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خطاب به اعضای شورای عنوان گفت : رسالت حفظ حرمت و منزلت شورا در وهله اول بر دوش اعضا و رئیس شورا است، بنده در جلسات خصوصی شورا نکاتی را در باب افزایش کارایی شورا و راهکارهای آن عرض کرده ام که تکرار آنها را به مصلحت نمی دانم.

وی خاطرنشان کرد: این نکته را متذکر می شوم که یک دهم فرصت چهار ساله برای خدمت به مردم از طریق شورا به اتمام رسیده است و اکنون زمان مناسبی است برای بازنگری و ارزیابی عملکرد مان در طول حدود 5 ماه گذشته و اینکه از خود سئوال کنیم که آیا اگر در پایان این دوره 4 ساله ، 10 برابر آنچه تا به امروز انجام داده ایم ، صورت پذیرد ، واقعا کافی است و ما وجدانا احساس می کنیم که دین خود را درقبال شهروندان تهرانی انجام داده ایم ؟

دکتر نجفی تاکید کرد: موضوع مهمتر آن که اصولا شورا نهادی است که در جهت تسهیل توسعه مشارکت مردم در ادامه امور شهر ، بنابراین اصل ، مشارکت و نظارت عمومی مردم است و مهترین وظیفه شورا، ایجاد ساز و کارهای مربوط به این مشارکت است .

عضو شورای اسلامی شهر تهران یاد آور شد: برای رسیدن به هدف نهایی توسعه،  مشارکت مردمی و دادن نقش واقعی به مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مدیریت شهری کافی نیست. باید کمیته های تخصصی تحت نظر اعضای شورا در نقاط مختلف شهر نشین ایجاد شود و مجموعه نظارت و خواسته ها و ایده های کارشناسانه تولید شده توسط این کمیته ها در قالب یک نظام منسجم در اختیار شورا قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: این کمیته ها که بر حسب گروههای تخصصی جامعه ، مانند دانشگاهیان و فرهنگیان و نیز گروههای اجتماعی مانند جوانان، زنان و غیره تشکیل می شوند می توانند دارای زیر کمیته هایی باشند که موضوعات و مباحث مورد نظر را در هر زمینه جمع بندی و به شورا منعکس نمایند.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: اینجانب آمادگی خویش را برای تهیه طرح، تشکیل کمیته های تخصصی مردمی شهر تهران اعلام می کنم، مشروط بر اینکه اعضای شورا موافقت خود را با اصل طرح اعلام و حداقل امکانات لازم را برای استفاده از نظرات کارشناسان دراین زمینه فراهم کنند.

کد مطلب 558302

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