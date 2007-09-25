یمن با کمک آمریکا 5 نیروگاه هسته ای احداث می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مصطفی یحیی بهران" وزیر برق و انرژی اتمی یمن اعلام کرد: قراردادی بین صنعاء و یک شرکت آمریکایی که مقر آن در هوستن آمریکا است، به امضا رسید که براساس این قرارداد، این شرکت به شکل انحصاری باید 5 هزار مگاوات برق هسته ای صلح آمیز تولید کند.

وی افزود: هزینه کلی این طرح 15 میلیارد دلار برآورد شده است؛ بر اساس این قرارداد، ساخت این پنج نیروگاه باید در مدت 10 سال انجام شود.



وزیر برق و انرژی اتمی یمن خاطرنشان کرد: بررسی های مفید از نیمه اول سال آتی با سرمایه گذاری مشترک از سوی دولت یمن و این شرکت آمریکایی با هزینه سه میلیارد دلار آغاز خواهد شد.

پیش بینی می شود کاراجرای ساخت اولین نیروگاه از مجموع پنج نیروگاه، ابتدای سال 2009 شروع شود و عملیات ساخت و راه اندازی آزمایشی آن تا پایان سال 2012 به پایان برسد.

وزیربرق و انرژی اتمی یمن که درنشست آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین نیز شرکت کرد، گفت که موضوع مذاکرات دولت یمن با یک شرکت آمریکایی را به اطلاع محمد البرادعی مدیرکل این آژانس رساند.

درماه اکتبر 2006 علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد: کشورش درنظردارد تا با کمک آمریکا و کانادا از انرژی هسته ای با اهداف مسالمت آمیز استفاده کند.

یمن یکی از کشورهای فقیر جهان به شمارمی آید که حدود 20 ملیون نفر جمعیت دارد.