کودکان خراسان جنوبی با رنگ عاطفه را نقاشی می کنند

سید حبیب شکرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: این مسابقه با همکاری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، ویژه نونهالان پنج تا 15 سال و در دو بخش مداد رنگی و آبرنگ، پنج مهر ماه در محل نمایشگاه شهرداری بیرجند و سه راه اسدی این شهر برگزارمی شود.

وی افزود: سایر شرکت کنندگان در بخش غیر حضوری می توانند آثار خود را به مراکز کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و پایگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان های این استان تحویل دهند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: به آثار برتر این مسابقه همزمان با روز جهانی کودک ( 16 مهرماه) جوایز نفیسی از سوی این نهاد اهدا و آثار برگزیده در نمایشگاهی به معرض دید علاقمندان گذاشته خواهد شد.

وی از کلیه کودکان و نوجوانان دعوت کرد با حضور سبز خود در پایگاه های جشن عاطفه ها ضمن کمک به دانش آموزان نیازمند و محروم در این مسابقه شرکت نمایند.