فوتبال نیازمند فدراسیون آرامش و وفاق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا علیپور در جلسه روز گذشته اتحادیه فوتبال با بیان این مطلب افزود: امروز فوتبال ما پس از کش و قوس فراوان و بی فرهنگی های که بعضا از سوی مسئولان ذیربط ورزش متوجه آن شد بیش از پیش احتیاج به فدراسیون آرامش و وفاق دارد.

وی با اشاره به اینکه از دو سال پیش مسئولان فدراسیون فوتبال خط توطئه و نفاق بین این فدراسیون و سازمان تربیت بدنی را یافته و حتی به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کرده اند، افزود: افرادی که قصد نفاق داشتند با تشکیل گروه رسانه ای قوی ذهن ریاست وقت سازمان تربیت بدنی را نسبت به فدراسیون فوتبال مخدوش کردند و توهماتی را برای وی به وجود آوردند که منجر به اتفاقاتی پس ازجام جهانی شد که نباید رخ می داد.

علیپوربا یادآوری اتفاقاتی که پس ازجام جهانی آلمان رخ داد، ازهشدارهای که به ریاست سازمان تربیت بدنی درخصوص محرومیت فوتبال ایران داده شد یاد کرد و در ادامه با اشاره به فعالیت محمد دادکان در فدراسیون فوتبال افزود: دکتر دادکان با تمام معایب و محسناتی که فدراسیون فوتبال داشت برای اداره این فدراسیون از ساعت 6 صبح تا 12 شب و گاهی تا ساعات اولیه بامداد وقت می گذاشت. با این وجود تنها تیم ملی فوتبال کشورمان توانست به جام جهانی صعود کند و باقی کارها روی زمین ماند!

معاون فرهنگی پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: 18 ماه است که اداره فدراسیون فوتبال در دست ریاست سازمان تربیت بدنی و معاون ورزشی ایشان بوده است که حاصل آن حذف تمامی تیم های فوتبال ایران در مسابقات قاره ای ، پیش آمدن بحث خرد جمعی، حذف مضحکانه استقلال ازمسابقات لیگ قهرمانان آسیا و ... بوده است.

وی با اشاره به این نکته که " آنچه در فدراسیون فوتبال رخ داده باعث شده است تا در این فدراسیون فضای مناسبی حکمفرما نباشد"، افزود: روزپنجشنبه برای انجام کاری به فدراسیون فوتبال رفته بودم. شخصا مشاهده کردم فردی ازمسئول دفترثبت نام کاندیداها تقاضای دریافت فرم های پیشنهادی کرد که با کمال تعجب مورد خطاب قرار گرفت که "صبح امروز فردی از دفتر آقای کیومرث هاشمی آمد و تمام فرم های پیشنهادی را برد!"

علیپور با تاکید براین نکته که نباید شرافت، عزت، شخصیت و اصالت فردی خود را با هیچ چیزعوض نکنیم، خطاب به محمد علی آبادی گفت: از شما شایسته تر برای اداره فدراسیون فوتبال کسی نبود؟! یعنی آقایان علی آبادی و کفاشیان با آن همه مشغله درسازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک می تواند فدراسیون فوتبال را هم اداره کنند؟! آیا آنها می تواند فقط یک ساعت در روز را صرف اداره فدراسیونی کنند که دادکان با آن همه زجر و تلاش فقط یک دهم اهداف خود را در آن پیش برده است؟

معاون فرهنگی پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: من به علی آبادی هشدار می دهم که اگر فردی بهتر از او برای فدراسیون فوتبال هست (که هست) بگذارد او وارد صحنه انتخابات شود. متاسفانه امروز در دولت نهم که دولتی عدالت محور است رفتارهای بدی را می بینیم که شایسته یک حکومت اسلامی و کسانی که خود را منتسب به جبهه و جنگ می دانند، نیست.

وی اقدام دولت را درتایید اساسنامه فدراسیون فوتبال حرکتی شجاعانه خواند وافزود: مطمئنم جناب آقای احمدی نژاد از اقداماتی که در ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال انجام شده است، مطلع نیستند. بدون شک آقای علی آبادی نیز نمی داند معاونانش چه کارهایی را صورت داده اند.

علیپورخطاب به محسن صفایی فراهانی گفت: شما اگر دنبال این نیستی که به انتخابات فدراسیون فوتبال مهر ابطال بزنید و مدت ماموریت خود را درکمیته انتقالی 6 ماه دیگر تمدید کنید اجازه ندهید انتخابات فدراسیون فوتبال بازیچه ای برای انتخابات مجلس شود.

وی درخاتمه تصریح کرد: حق طبیعی آقای علی آبادی است که وارد صحنه انتخابات فدراسیون فوتبال شود. اما اینکه اینکه با رفتار مشکوک دبیر و سرپرست موقت فدراسیون فوتبال حق دیگر کاندیداها ضایع شود جای سئوال دارد که باید به مردم در این خصوص پاسخی شایسته داده شود.