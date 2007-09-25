حذف دوره پیش دانشگاهی در دست بررسی است

پرویز آژیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : هنوز تصمیم قطعی برای حذف دوره پیش دانشگاهی گرفته نشده است و این امر نیازمند کار مطالعاتی بیشتری است .

وی در ادامه با اشاره به این که به وضعیت تحصیلی مقطع متوسطه و نظری باید از نظر کیفی بیشتر توجه شود، افزود: در چند سال اخیر با توجه به ساختار ظرفیتی، آمار دانش آموزان این دوره رو به کاهش است به طوری که در سال تحصیلی 86-85 نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود 65 هزار نفر کاهش آماردانش آموزان این دوره را داشته ایم.

آژیده با بیان این که در آموزش متوسطه توسعه مبتنی بر عدالت را دنبال می کنیم، یادآور شد: توجه به مناطق محروم را در اولویت کار خود قرار داده ایم .

وی با تاکید بر این که کل ظرفیت مدارس شبانه روزی و 60 درصد ظرفیت مدارس نمونه دولتی مختص دانش آموزان بومی است، خاطرنشان کرد: در راستای سیاست عدالت محور دولت در توجه بیشتر به مناطق محروم سال گذشته حدود 137 دبیرستان شبانه روزی و 15 دبیرستان نمونه دولتی را به تعداد دبیرستان های خود در کشور اضافه کرده ایم .

آژیده اضافه کرد : با انجام این اقدامات سال گذشته بیش از 9 هزار نفر به جمعیت مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی اضافه شده است .

وی با اشاره به این که در حال حاضر بیش از چهار میلیون و 500 هزار نفر دانش آموز در مقطع متوسطه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، عنوان کرد: ما در این مقطع پایه اول بیشتر مور توجه قرار می دهیم.