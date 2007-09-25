چاپ سوم "من قاتل پسرتان هستم" از راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که اولین بار در سال 83 از سوی افق منتشر شد بدون هیچ تغییر یا حذفی به چاپ سوم رسیده است.

«من قاتل پسرتان هستم» مجموعه ای از 10 داستان کوتاه شامل مسافر، بلدرچین، زندگی سگی، تمبر، بلیت، پری دریایی، من قاتل پسرتان هستم، بازگشت، بن بست وپیشکشی است. چاپ سوم این مجموعه در 2200 نسخه عرضه شده است.

احمد دهقان اولین رمانش را با عنوان «سفر به گرای 270 درجه» در سال 1375 منتشر کرد. دو سال بعد همین رمان ابتدا به عنوان یکی از آثار برگزیده 20 سال داستان‌نویسی انتخاب و مدتی بعد به‌ عنوان اثر برگزیده 20 سال ادبیات پایداری معرفی شد.

از آثار دیگر احمد دهقان می‌توان به «گردان چهار نفره»، «پرنده و تانکـ »، «روزهای آخر»، «ستاره‌های شلمچه»، «ناگفته‌های جنگ»، «نگین هامون» و «هجوم» اشاره کرد.