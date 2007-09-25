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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

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احمدی نژاد 9 مهر ماه به دانشگاه تهران می‌رود

احمدی نژاد 9 مهر ماه به دانشگاه تهران می‌رود

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان برای سخنرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها 9 مهر ماه به دانشگاه تهران می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها امسال به دلیل سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا با تعویق در نهم مهر ماه برگزار می شود.

در این مراسم که با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان رسما سال جدید تحصیلی دانشگاهها آغاز می شود رئیس نهاد نمایندگی رهبرمعظم انقلاب، وزرای علوم و بهداشت، رؤسای دانشگاهها و دانشجویان نیز حضور خواهند داشت. 

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سال تحصیلی 87- 86 با حضور 3 میلیون و 350 هزار دانشجو در کل نظام آموزش عالی آغاز شد. تا پایان برنامه چهارم توسعه این تعداد باید به 30 درصد از جوانان بین 18 تا 24 سال دانشجو برسد و جمعیت دانشجویی 3 میلیون و 700 هزار نفر شود.

کد مطلب 558321

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