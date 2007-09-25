برخی فیلمها تنها با هدف سرگرمی تولید می شوند که حتی در این دسته بندی نیز فیلمهای سرگرم کننده از استدلالهای ظریف سود می برند. دسته دوم از فیلم ها با هدف ارائه بنیادی برای استدلال درباره ارزشها، غایتها و اهداف وجودی انسان است و زمانی که فیلمها به مسئله ارزشها، غایتها و آرمانهای بشری می پردازند بی تردید نمی توانند به حوزه اخلاق و اخلاق مداری وارد نشوند.

روغن لورنزو(1992)

لورنزو تا 7 سالگی کودکی عادی بود، پس از آن اتفاقات عجیبی برای او رخ می دهد: به صورت موقت بی هوش می شود، حافظه خود را از دست می دهد و پدیده های غریب ذهنی دیگری را نیز تجربه می کند. سرانجام پزشکان تشخیص می دهند وی از بیماری ALD رنج می برد، بیماری که به ناهنجاریهای غیرقابل درمان و نادر مغز منتهی می شود. پدر و مادر وی که از پزشکان و داروهای منطقه قطع امید کرده اند تلاش می کنند به امید کشف راهی جدید برای متوقف کردن فرآیند بیماری خود به مطالعه و تحقیق بپردازند.

روغن لورنزو، فیلمی قوی درباره خانواده ای است که در آزمون دشوار زندگی خود گرفتار شده و به دنبال درمان تجربی پسرشان هستند این فیلم با مطرح کردن موضوعات اخلاقی چون درمان و نگهداری از کودکان بیمار، سیاستهای سازمانهای غیر انتفاعی و نقش اعضای خانواده به عنوان محققان بالینی ذهن مخاطب را درگیر حل مسئله و اندیشیدن به اخلاق و تصمیم گیری درباره انتخاب صحیح است.

جنایت و جنحه (1989)

جودا روزنتال چشم پزشکی است که به مدت چند سال با دولورس ارتباط دارد و اکنون دولورس او را تهدید می کند که اگر با یکدیگر ازدواج نکنند زندگی او را از هم متلاشی خواهد کرد. جودا از برادرش جیک که با تبهکاران در ارتباط است می خواهد دولورس را به قتل برسانند و پس از آن یک معضل اخلاقی رو به رو می شود: متلاشی شدن زندگی یا قتل.

از سوی دیگر کلیف استرن مستندساز دارای گرایشهایی سیاسی است که از برادرزن خودخواهش که یک تهیه کننده تلویزونی است متنفر است اما به هالی رید یک تهیه کننده تلویزیونی علاقمند شده و با وی ازدواج می کند. داستان فیلم، کلیف و جودا را که هر کدام تصور متفاوتی از مفهوم درست و غلط و خیر و شر دارند در کنار یکدیگر قرار می دهد.

تصمیم گیریهای اخلاقی که فرد باید در دوران زندگی خود مورد توجه قرار دهد در این فیلم به صراحت به تصویر کشیده شده است. مخاطب در این فیلم با زندگی دو کاراکتر رو به رو می شود که در نقطه ای به یکدیگر می رسند اما این دو نفر از رویکردهای مختلفی نسبت به زندگی سود برده و تصمیم گیرهای اخلاقی آنها بایکدیگر متفاوت است. جنایت و جنحه در زمانی کمتر از دو ساعت مهمترین پرسشهای ماهیت بشر را درباره مسئله اخلاق، گناه، وفاداری و اخلاق گرایی نسبت، وجدان و ایمان به خداوند مطرح می کند. این فیلم قصد ندارد پاسخ همه پرسشها را آماده شده به مخاطب خود ارائه دهد بلکه تنها پرسشهای مهم را برای خواننده طرح می کند.

باشگاه امپراطور(1989)

داستان فیلم در دهه 1970 اتفاق می افتاد، ویلیام هاندرت آموزگار کلاسیک مدرسه پسرانه سنت بندیکتوس است و از موضوع درس خود برای شکل دهی به شخصیت اخلاقی دانش آموزان سود می برد. اواسط سال تحصیلی کلاس وی به واسطه حضور دانش آموزی به نام سجویک بل پسر یک سناتور با نفوذ ایالات متحده متحول می شود، دانش آموزی که تلاش می کند سایر دانش آموزان را به نقض قوانین مدرسه ترغیب کند. ویلیام از استعداد بالقوه سجویک استفاده می کند و قوانین را به نحوی تغییر می دهد تا او بتواند در مسابقه "آقای جولیوس سزار" شرکت کند. ویلیام متوجه تقلب کردن سجویک می شود اما آن را نادیده گرفته و از سوی دیگر مانع برنده شدن وی می شود. 20 سال بعد سجویک تاجر موفقی است که می خواهد مبلغ قابل توجهی به مدرس بندیکتوس اهدا کند اما شرط این اقدام خیرخواهانه برگزاری مسابقه "آقای جولیوس سزار" با رقیبان اصلی است.

این فیلم در لابه لای طرح داستانی خود واز طریق گفتگوی آموزگار با شاگران مسائل غامض و پیچیده اخلاقی را مطرح می کند و حتی آموزگار فیلم را در شرایطی قرار می دهد که باید برحسب اخلاق تصمیم گیری کند.

خانه ای از شن و مه (2003)

خانه شن و مه داستان زندگی مهاجری در آمریکا را روایت می کند که برای تأمین معاش خانواده در چند شیفت و جاهای مختلف کار می کند و مجبور می شود خانه نسبتاً مجلل خود را فروخته و خانه دختری را که به علت عدم پرداخت مالیات به مناقصه گذاشته می شود با وجود نارضایتی دختر بخرد. دختر با از دست دادن خانه خود آخرین امید برای داشتن زندگی باثبات را تقریباً نابود شده می بیند، بنابراین تلاش می کند خانه خود را به هر قیمتی شده بدست آورد. تلاش وی با همراهی معاون کلانتر منطقه که تلاش می کند خود قانون را اجرا کند همراه می شود.

این فیم داستان افرادی است که تلاش می کنند در میان دشوارترین شرایط زندگی خود مبارزه کرده و به پایدار بودن ادامه دهند. تصاویر این فیلم می دهد زمانی که فردی بدون توجه به تمام حقایق نیات و انگیزه های دیگری را شر می داند چه اتقاقی رخ می دهد. مسئله اخلاق در جای جای این فیلم و حتی زمانی که معاون کلانتر تلاش می کند از قدرت خود برای تن در دادن به خواسته دختر استفاده کند مورد توجه قرار می گیرد.

در مصاحبت دو مرد (1997)

دو تاجر برای مأموریت شش هفته ای به یک کمپانی اعزام می شوند و تصمیم می گیرند برای هیجان بخشیدن به سفر خود به زن ناشنوایی ابراز علاقه کرده و پس از آن وی را رها کرده و به شهر خود بازگردند.

مسئله نقض اصول اخلاق انسانی به قدری در این فیلم ملموس است که بسیاری از مخاطبان آن را فیلمی توصیف می کنند که احساسات آنها را آزرده کرده است. از آنجا که سبک این فیلم چون سایر فیلمهای هالیوودی نیست نمی توان پایان بندی شاد و آرامی را برای آن تصور کرد. برخی از صحنه های این فیلم احساسات انسانی اخلاق مدار را جریحه دار کرده و واقع گرایانه به نظر می رسد. از آنجا که این فیلم با اخلاق و اصول اخلاقی منافات دارد تماشای آن بدون آزرده خاطر شدن و همذات پنداری با کاراکتر چندان ساده به نظر نمی رسد.