قدرت پاسخگویی نظامی ما 2 هزار کیلومتر فراتر از مرزهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر بسیجی حسن فیروزآبادی با بیان اینکه دشمنان ما آنقدر دیوانه نیستند که دست به تجاوز نظامی بر ضد کشورمان بزنند، اظهار داشت: در صورتی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در محاسبات خود دچار اشتباه شده و شیطنت کنند، راهی برای فرار از پاسخ دندان شکن ما نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون همه نیازهای دفاعی کشور در داخل طراحی، ساخته و تولید می شود، تصریح کرد: تجهیزات و تسلیحات نظامی ساخته شده در کشورمان به قدری انبوه و متنوع است که هر گونه تصمیم گیری نظامی استکبار جهانی را بر ضد ما سلب کرده است.

فیروزآبای با تاکید بر اینکه اقتدار ایران امروز در مقایسه با زمان دفاع مقدس بسیار فراتر است، اضافه کرد: قدرت پاسخگویی قاطع نظامی جمهوری اسلامی ایران، 2 هزار کیلومتر فراتر از مرزهایش است.

وی با تاکید بر اینکه تسلیحات کشورمان بر اساس دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران طراحی ، ساخته و تولید می شود، خاطر نشان کرد: دکترین نظامی جمهوری اسلامی از جمله دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس به شمار می رود که در نوع خود مستقل بوده و در عین حال که خوی تجاوزگری ندارد ، دفاع مطمئن و قاطعی در برابر دشمنان ایجاد می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، با اشاره به اینکه امروز سپاه و ارتش در اوج انسجام و هماهنگی بسر می برند، افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین نیروی نظامی منطقه را در اختیار دارد که از چشم دشمنان نیز به دور نیست.

وی با تاکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس دستاوردهای فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است، اضافه کرد: در حقیقت دفاع مقدس مبانی انقلاب اسلامی را کاربردی کرد و نمونه و الگویی مناسب برای مردم جهان به شمار می رود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هشت سال دفاع مقدس عرصه رویارویی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی بود که در ان پیشرفته ترین تسلیحات و امکانات در اختیار رژیم بعثی قرار می گرفت.

فیروز آبادی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس فقط به جنگ دو کشور ایران و عراق محدود نبود، بلکه استکبار جهانی با همه توان و امکانات خود به پشتیبانی رژیم بعثی عراق برای نابودی انقلاب اسلامی ایران برخاسته بود ، افزود: رژیم بعث عراق در زمان تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی ایران که بیش از دو سال از ظهور انقلاب اسلامی در آن نمی گذشت، از همه امکانات نظامی لجستیکی مالی انسانی و رسانه‌ای کشورهای غربی به رهبری آمریکا بهره مند می شد و در حقیقت صدام در مقابله با ملت ایران از طرف استکبار جهانی اختیارات کامل داشت.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به خوبی دریافته بودند که انقلاب اسلامی انفجار نور در جهان است و تهدید بزرگی برای آنها محسوب می شود، تصریح کرد: بر همین اساس برای جلوگیری از انتشار ان و ممانعت از الگو برداری مردم جهان از این انقلاب در منطقه فرد توسعه طلب و دیکتاتوری همچون صدام را مامور مقابله با انقلاب اسلامی نوپای ایران کردند.

سردار فیروزآبادی با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله به دستور امام خمینی زه نهادهای خدمت به مردم از جمله کمیته امداد بنیاد شهید جهاد سازندگی و سپاه پاسداران تشکیل شده و آغاز به کار کردند، اضافه کرد: این نهادها با آغاز تجاوز رژیم بعثی به کشورمان به سرعت خود را وارد عرصه جنگ کرده و به پشتیبانی مردم پرداختند

وی با بیان اینکه پیشروی نیروهای متجاوز بعثی در خاک ایران تا زمان پیش از حضور مردم در جبهه های جنگ بود خاطر نشان کرد : با حذف نیروهای نفوذی و لیبرال در کشور وحضور موثر مردم در مناطق جنگی نه تنها پیشروی نیروهای متجاوز بعثی در داخل کشورمان متوقف شد بلکه ماشین جنگی دشمن با شکست ها و عقب نشینی های پی در پی مواجه شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه جوانان امروز کشورمان دهها برابر مقاوم تر از جوانان دوران دفاع مقدس از ارمانهای انقلاب اسلامی ایران دفاع می کنند، افزود : این جوانان دهها برابر اگاهتر و باتجربه تر از دوران جنگ تحمیلی هستند و افزون بر ان به علوم روز جهان برای مقابله مجهز شده اند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی در دوران دفاع مقدس درصدد نابودی بنیانهای انقلاب اسلامی بود، تاکید کرد : اما امروز دشمن در پی جلوگیری از درخشش انقلاب اسلامی در جهان است و با شیوه های مختلف درصدد محدود کردن پیشرفت و فناوری در ایران است .

سرلشگر فیروز آبادی با تاکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس همه ابعاد معنوی سیاسی فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی را عینیت بخشید، گفت: درحقیقت دفاع مقدس با جانفشانی صدها هزار جوان این مرز و بوم انقلاب اسلامی را کاربردی کرد.