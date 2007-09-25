ساخت آزاد راه خرم آباد - پل زال باعث هشت میلیون دلار صرفه جویی سوخت می شود

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از آزاد راه خرم آباد - پل زال به عنوان سخت ترین پروزه راهسازی کشور علاوه بر کوتاه شدن 60 کیلومتراز این مسیر، حذف نقاط سانحه خیز و کاهش آمار تصادفات سالانه هشت میلیون دلاردر مصرف سوخت صرفه جویی می شود.

وی خاطرنشان کرد: آزاد راه خرم آباد -پل زال با سرمایه گزاری پنج هزار میلیارد ریالی دولت و بخش خصوصی تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

بازوند اظهار داشت: عملیات ساخت این آزادراه از سال 80 آغاز شده بود که متاسفانه تا پایان سال 84 عملیات ساخت قطعه اول آن به طول 20 کیلومتر تنها 17 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

وی تصریح کرد: با تلاش ها وپیگیری های انجام شده در طول 18 ماه اخیر بیش از 35 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

بازوند با اشاره به اینکه آزاد راه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر در امتداد مسیر استراتژیک تهران - بندر امام ساخته می شود، اذعان داشت: 23 کیلومتر از این آزاد راه در قالب 15 دستگاه تونل در دست حفاری است .

وی با بیان اینکه ماهانه بیش از یک هزارو 100 متر تونل حفاری می شود گفت: این میزان حفاری درزمینه راه سازی خود رکورد قابل توجهی است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه این آزاد راه طبق برنامه زمان بندی باید 48 ماهه به پایان برسد، خاطر نشان کرد: کل هزینه ساخت این پروژه 500 میلیارد تومان است که تا کنون 170میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.