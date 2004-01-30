خبرهاي كوتاه از نوزدهمين جشنواره موسيقي فجر

به گزارش خبرگزاري مهر ، همه علاقمندان و دوستداران موسيقي سنتي ، كلاسيك و مردمي (پاپ) ميتوانند براي تهيه بليت برنامه هاي جشنواره موسيقي فجر ازساعت 9 صبح روز شنبه به گيشه بليت فروشي تالار وحدت تهران ، مركزي موسيقي بتهوون و مراكزي كه از طريق مركزي موسيقي بتهوون اعلام مي شود مراجعه كنند.

نوزدهمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 16 تا 24 بهمن ماه جاري در تالارهاي وحدت ، سالن رودكي ، فرهنگسراي بهمن ، فرهنگسراي نياوران، خانه هنرمندان ايران و مجموعه فرهنگي - هنري آزادي تهران برگزار مي شود.

*اولين مجموعه از منتخب موسيقي 25 سال سينماي ايران كه گزيده اي از موسيقي هاي خاطره انگيز فيلم هاي سينمايي پس از انقلاب است همزمان با افتتاح برداشت سوم موزه سينما و ايام برگزراي بيست و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر و به مناسبت سالگرد 25 سالگي سينماي ايران پس از انقلاب در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.