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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

موزه شهدای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد احداث می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: احداث موزه شهدای دانشجوی پردیس دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی جدید در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسن سید موسوی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: این طرح از وزارت علوم ابلاغ شده و قرار است گروهی از بنیاد شهید، بسیج دانشجویی، کنگره سرداران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، سازمان میراث فرهنگی و دانشکده هنر در طراحی آن کمک نمایند.

وی افزود: محور این موزه معرفی 144 شهید دانشگاه است و در صورت تصویب، بودجه این طرح توسط وزارت علوم و دانشگاه فردوسی پرداخت می شود.

سید موسوی در ادامه بیان نمود: ایجاد فضای جدید برای بخش اداری به دلیل انتقال پرسنل اداری از سازمان مرکزی به مجتمع فرهنگی و کمبود فضا این طرح در طرح جامع فرهنگی پیش بینی شده است که تا کنون اجرا نشده و در دستور بررسی است.

وی بزرگترین مشکل فرهنگی دانشگاه را وجود افراط و تفریط در دیدگاه های فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مدیریت فرهنگی به همه دانشجویان با همه گرایش ها تعلق دارد سعی داریم برنامه هایی را برای همه گرایش ها اما در چارچوب قوانین دینی و حفظ ارزش های اسلامی اجرا نماییم.

کد مطلب 558330

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