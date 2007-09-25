موزه شهدای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسن سید موسوی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: این طرح از وزارت علوم ابلاغ شده و قرار است گروهی از بنیاد شهید، بسیج دانشجویی، کنگره سرداران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، سازمان میراث فرهنگی و دانشکده هنر در طراحی آن کمک نمایند .

وی افزود: محور این موزه معرفی 144 شهید دانشگاه است و در صورت تصویب، بودجه این طرح توسط وزارت علوم و دانشگاه فردوسی پرداخت می شود .

سید موسوی در ادامه بیان نمود: ایجاد فضای جدید برای بخش اداری به دلیل انتقال پرسنل اداری از سازمان مرکزی به مجتمع فرهنگی و کمبود فضا این طرح در طرح جامع فرهنگی پیش بینی شده است که تا کنون اجرا نشده و در دستور بررسی است .