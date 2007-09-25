فروش آزمایشی لپ تاپ 100 دلاری از ماه نوامبر آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد "یک لپ تاپ برای هر کودک" نخستین بار از سوی نیکولاس نگروپونته در سال 2005 ارائه شد. براساس طرح این محقق دانشگاه "ام آی تی"، این لپ تاپ قراربود به کودکان کشورهای توسعه نیافته به قیمت 100 دلار فروخته شود.

درحقیقت "یک رایانه برای یک کودک" شعار آرمانگرایانه پروژه ای است که این محقق طرح آن را با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و تقسیم دیجتالی ارائه کرد.

براساس گزارش نیویورک تایمز، در حقیقت این پروژه قرار بود رایانه ای برای دو میلیارد کودک دنیا که امکان دسترسی به شرایط مطلوب آموزشی را ندارند و با هدف مبارزه با فقر، تولید و با قیمت 100 دلار عرضه شود.

اما در روزهای گذشته مقامات مجری این پروژه اعلام کردند که به دلیل افزیش قیمت نیکل و سیلیکون این لپ تاپ به جای 100 دلار به قیمت 188 دلار به فروش می رسد. به این ترتیب این لپ تاپ تقریبا با قیمت دو لپ تاپ 100دلاری در کشورهای فقیر عرضه می شود.

بنابراین گزارش، این محصول به مدت دو هفته از 12 تا 26 نوامبر در فروشگاه های آمریکا و کاناندا بصورت آزمایشی به قیمت 399 دلار برای خرید دو دستگاه به فروش می رسد.

این لپ تاپ که رایانه قابل حمل XO نام دارد در کشورهای درحال توسعه به مدارس و کودکان بالای شش سال به فروش می رسد.

به گفته مقامات "کوانتا کامپیوتر"، شرکت تولید کننده این محصول، فروش آزمایشی دو هفته ای رایانه قابل حمل XO زمان مناسبی برای آزمایش عملکرد این محصول است. این لپ تاپ مجهز به یک دیسک فلاش یک گیگابایتی، صفحه کلید و دسته های چرخشی است.

25 هزار نفر در تا پایان سال جاری این رایانه قابل حمل را دریافت می کنند و در نخستین ماه های سال 2008 بقیه کودکان کشورهای درحال توسعه این محصول را می توانند تهیه کنند. شعار عرضه این محصول "Give one, get one" (یکی بخر، یکی ببر) است.

اولین کشورهایی در حال حاضر در لیست دریافت این لپ تاپ قرار دارند، کامبوج، افغانستان، رواندا و هائیتی هستند.