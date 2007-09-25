نمایشگاه تخصصی صنایع دستی فردوس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد نبیلی مقدم صبح امروز در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه، معرفی صنایع دستی و ترویج آداب و سنن و فرهنگ بومی منطقه همچنین آشناسازی کودکان، نوجوانان و جوانان علاقمند به صنایع دستی را از اهداف برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع دستی فردوس عنوان کرد.
وی افزود: آثار عرضه شده در این نمایشگاه شامل، 100 اثر از انواع گلیم بافی و اهرامی در طرح ها و نقوش مختلف، انواع تابلوهای معرق چوب و انواع ظروف سفال مربوط به هنرمندان خبره محلی و نمونه کارهای هنرآموختگان مراکز آموزشی صنایع دستی حوزه شهرستان فردوس است.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس بیان داشت: برپایی کارگاه های گلیم بافی و ساخت ظروف سفالی توسط هنرمندان و مربیان آموزشی صنایع دستی در محل نمایشگاه با استقبال خوب بازدید کنندگان مواجه شده است.
به گفته نبیلی مقدم این نمایشگاه باعث ترقیب بعضی از شهروندان جهت مشارکت در کلاس ها و دوره های آموزشی هنرهای مختلف دستی خراسان جنوبی شده است.
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