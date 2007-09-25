نمایشگاه تخصصی صنایع دستی فردوس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد نبیلی مقدم صبح امروز در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه، معرفی صنایع دستی و ترویج آداب و سنن و فرهنگ بومی منطقه همچنین آشناسازی کودکان، نوجوانان و جوانان علاقمند به صنایع دستی را از اهداف برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع دستی فردوس عنوان کرد.

وی افزود: آثار عرضه شده در این نمایشگاه شامل، 100 اثر از انواع گلیم بافی و اهرامی در طرح ها و نقوش مختلف، انواع تابلوهای معرق چوب و انواع ظروف سفال مربوط به هنرمندان خبره محلی و نمونه کارهای هنرآموختگان مراکز آموزشی صنایع دستی حوزه شهرستان فردوس است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس بیان داشت: برپایی کارگاه های گلیم بافی و ساخت ظروف سفالی توسط هنرمندان و مربیان آموزشی صنایع دستی در محل نمایشگاه با استقبال خوب بازدید کنندگان مواجه شده است.