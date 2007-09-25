به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، این تذکرات را قرائت کرد. بر این اساس، پیش بین نماینده مردم بافت به وزیر نیرو در خصوص آغازمطالعه مرحله دوم سد رودخانه زردشت و احداث سد مخزنی بر روی رودخانه راور تذکر داد.

فهیمی نماینده مردم پارس آباد در تذکر به وزیر مسکن و شهرسازی ، تسریع در آغاز عملیات ساختمانی بیمارستان 120‌تختخوابی پارس آباد را خواستار شد.

عباسپور نماینده مردم ارومیه به وزیر امور خارجه درباره رسیدگی به برخورد خلاف شأن و مقررات بین المللی پلیس فرودگاه جمهوری آذربایجان با مسافران پروازهای ایرانی تذکر داد.

یحیی زاده نماینده مردم تفت در تذکر به وزیر امور خارجه، لزوم محکومیت دولت مدعی اطلاع رسانی آزاد آمریکا در ممانعت از صدور روادید برای خبرنگاران همراه رئیس جمهور در سفر به نیویورک و به وزیر کشور، تسریع در اجرایی شدن مصوبه دولت درباره ارتقای دهستان بفروئیه به شهر را خواستار شد.

حسینی نماینده مردم قروه به وزیر کشور، جلوگیری از نفوذ افراد غیرمسئول و غیرمرتبط در تعیین فرماندار و بخشداران قروه و دهگلان و ناتوانی استانداری در برخورد با عوامل متخلف را خواستار شد.

افتخاری و فیاض بخش نمایندگان مردم تهران به وزیر کشور در خصوص رسیدگی به علت اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی درباره ثبت نام فرزندان بانوانی که همسر غیرایرانی دارند درمدارس دولتی تذکر دادند.

کوچک زاده نماینده مردم تهران در تذکر به وزیر کشور، لزوم شفاف سازی و اعلام ضوابط و مقررات اختصاص بخشی از سطح سواره روها و دریافت وجه از مردم به نام پارکبان و جلوگیری از نارضایتی شهروندان را خواستار شد.

روحی نماینده مردم بابلسر به وزیر کشور در خصوص تسریع در ابلاغ ارتقاء بخش فریدونکنار به شهرستان با توجه به گذشت دو ماه از تصویب آن تذکر داد.

مظفری نماینده مردم نیشابور در تذکر به وزیر کشور، پیگیری جدی برای آزادی سرباز وظیفه گروگان گرفته شده توسط اشرار در 70 روز گذشته را خواستار شد.

شایق نماینده مردم تبریز به وزیر کشور در خصوص تسریع در پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی و بخش های آسیب دیده از حوادث و سوانح غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی و در تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران درباره بخشودگی جرائم دیرکرد بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی و تقسیط مابقی مطالبات بانک تا پنج سال را خواستار شد.

نژاد فلاح نماینده مردم ساوجبلاغ در تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی، لزوم مشخص کردن سهم شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد از 300 میلیارد ریال وام قرض الحسنه اختصاص یافته در سفر استانی رئیس جمهور و به وزیر آموزش و پرورش، تسریع در پرداخت اضافه کاری معلمان را خواستار شد.

زمانی نماینده مردم ملایر به وزیر آموزش و پرورش درباره تسریع در راه اندازی دبیرستان استثنایی شهرستان ملایر و قنبری نماینده مردم ایلام به وزیر آموزش و پرورش درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان آن وزارتخانه تذکر داد.

علیخانی نماینده مردم بوئین زهرا در تذکر به وزیر آموزش و پرورش، تسریع در تأمین معلمان مورد نیاز دبیرستان روستای رحمت آباد بزرگ دشتاوی با توجه به آغاز سال تحصیلی را خواستار شد.

حیدری نماینده مدرم سقز در تذکر به وزیر آموزش و پرورش، پرداخت مطالبات معوقه و پاداش مناطق محروم و حقوق چهار ماهه آموزش یاران نهضت سواد آموزی و فرهنگیان کردستان و به وزیر نیرو، رسیدگی فوری به وضع آب شرب شهر بانه و به وزیر کشور، صدور و در اختیار قرار دادن کارت سوخت آژانس هاس مسافربری و تلفنی سقز و بانه و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تسریع در اجرای طرح های بیمارستانی سقز و بانه با توجه به مصوبه هیأت دولت و همچنین تسریع در بازگرداندن خودروهای اهدایی به مراکز بهداشتی شرق آرمرده و بوالحسن از توابع بانه به این شهرها را خواستار شد.

حیدری، شعبانی ، حمیدی ، حسینی نمایندگان مردم سقز ، سنندج و قروه در تذکر به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رسیدگی به وضع مدیریت فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رفع یاس و نگرانی کارکنان شاغل در این دانشگاه را خواستار شد.

فضلعلی نماینده مردم تویسرکان در تذکر به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تأمین پزشکان متخصص به ویژه پزشک قلب برای بیمارستان تویسرکان را خواستار شد.

موسوی نماینده مردم رامهرمز به وزیر بهداشت در خصوص تأمین کادر پزشکی بیمارستان شهرستان رامشیر با توجه به تکمیل شدن آن تذکر داد

فولادگر نماینده مردم اصفهان به وزیر بازرگانی ، بررسی علت اعلام نشدن قیمت خرید شکر حاصله از تولید چغندر قند همزمان با اعلام قیمت چغندر توسط شورای اقتصاد تذکر داد.

صادق زاده نماینده مردم رشت در تذکر به وزیر بازرگانی، جلوگیری از واردات بی رویه برنج به منظور حمایت از کشاورزان برنجکار خواستار شد.

ارجمند نماینده مردم جهرم در تذکر به وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی ، جلوگیری از واردات مرکبات در فصل برداشت محصولات باغی و پیگیری میزان و قیمت های کود و سم در بخش های کشاورزی را خواستار شد.

امیری نماینده مردم زرند در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی، تسریع در ابلاغ مصوبه سفرهای استانی درباره ساماندهی وام های کشاورزی را خواستار شد.

آشوری نماینده مردم بندر عباس در تذکر به وزیر راه و ترابری ، ضرروت ساماندهی پروازهای داخلی و برنامه ریزی در جهت کاهش تاخیرات و بی نظمی های موجود و رعایت حقوق مردم را خواستار شد.

مرادی نماینده مردم اراک به وزیر راه و ترابری درباره برخورد قانونی با رفتار خلاف کارکنان شرکت هواپیمایی ترکیه با مسافران ایرانی تذکر داد.

عزیزی نماینده مردم شازند در نذکر به وزیر راه و ترابری ،تسریع در اتمام بزرگراه مهاجران /توره ، احداث تقاطع غیر همسطح با محور پل دواب خنداب ، احداث کانال آب کشاورزان توره و راههای دسترسی به مزارع کشاورزان ،احداث راه دسترسی شهر توره به بزرگراه را خواستار شد.

میر تاج الدینی و فرهنگی نمایندگان مردم تبریز در تذکر به وزیرراه و ترابری ، اعلام علت تعبیه نشدن ورودی و خروجی برای شهر گوگان از بخش های آذر شهر در طرح شب دری در حال احداث تحت عنوان تقاطع غیر همسطح گوگان را خواستار شد.

ندیمی نماینده مردم لاهیجان در تذکر به وزیر راه و ترابری، تسریع در اجرای دستور رئیس جمهور درباره آسفالت روستاهای لاهیجان و سیاهکل و به رئیس جمهور ،دستور تسریع در گازرسانی به مناطق در دستور شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل را خواستار شد.

کارخانه ای نماینده مردم همدان به رئیس جمهور درباره دستور اقدام عاجل درباره راه اندازی چهار پایگاه سی ان جی آماده بهره برداری در شهر همدان با توجه به تراکم شدید خودرو در تنها پایگاه سی ان جی شهر تذکر دادند.

غیاثی مرادی نماینده مردم شبستر در تذکر به رئیس جمهور ،دستور تسریع در تعیین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد به منظور تشویق کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک برای سال 87 را خواستار شدند .

کعبی و ناصری نژاد نمایندگان مردم آبادان و شادگان در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی ،لزوم توجه به اصلاح ساختار نخیلات ، توزیع کود و سموم دفع آفات و خرید خرما به نرخ تضمینی واحد و عدم درجه بندی را خواستار شدند.