به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکترعلی اکبر کریمی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تنها راه جبران عقب ماندگی شهر اراک جذب سرمایه گذاران است، افزود: با اعتبارات و درآمد شهرداری نمی‌توان به درستی جوابگوی نیاز شهروندان برای تحول، عمران و آبادانی شهر بود که در این زمینه با جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاران بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی از راه اندازی مرکز مطالعات شهرداری اراک خبر داد و تصریح کرد: شهرداری از آرا و نظرهای نخبگان در حوزه مسائل شهری استقبال کرده و آماده تقویت ارتباط خود با دانشگاه است که در صورت تمایل دانش آموختگان می‌توان این مرکز را راه انداخت.

کریمی افزود: برای حضور بیشتر و پررنگ تر شهرداری در طرح‌های فرهنگی در حال رایزنی با شورای شهر برای فعالیت معاونت فرهنگی هنری شهرداری اراک آغاز شده است.

وی عنوان کرد: تا کنون برنامه مدون و تدوین شده در رابطه با شهر اراک از سوی شهرداری تدوین نشده که در مدیریت جدید برنامه سه ساله تهیه شده که برای تصویب به شورای شهر ارسال شده است.

کریمی با بیان اینکه نیروی انسانی اساسی ترین ارکان پیشرفت شهرداری است افزود: ‪ ۷۰‬درصد نیروهای موجود شهرداری اراک دیپلم و زیر دیپلم هستند که به همین علت بافت ‌بدنه کارشناسی ‌این نهاد ضعیف است بنابراین اصلاح ساختار نیروی انسانی برای ارائه خدمات ‌مطلوب به مردم این شهر ضروری است.

شهردار اراک گفت: مدیریت واحد شهری از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جدید این نهاد است تا بتوان از این طریق‪۲۷‬وظیفه‌ای محوله دولت به شهرداری‌ها به نحو احسن انجام داد.

وی‌ افزود: شهرداری اراک مصمم‌ است با تقویت اطلاع ‌رسانی عمومی و ارتباط بیشتر با مردم و فعال کردن مرکز تلفن گویای ‪ ۱۳۷‬زمینه تعامل منطقی این نهاد و شهروندان را ایجاد و با زمان کوتاه تری مشکلات را بر طرف کرد.

کریمی عنوان کرد: همچنین برای حل مشکلات شهروندان اراکی طرح استقلال مناطق مختلف شهرداری به زودی به اجرا در می‌آید تا شهرداران مناطق با توجه به اعتبارات اختصاصی تصمیم‌ گیری و توان اجرا داشته باشند.

وی در رابطه با توسعه و بهبود ناوگان شهری یادآور شد: طرح خصوصی سازی ناوگان اتوبوس رانی با ادراه تعاون در حال پی گیری است.

کریمی تصریح کرد: درهفته آتی ‪۶۰‬ دستگاه اتوبوس خط واحد گازسوز به ناوگان اراک اضافه می‌شوند و همچنین در ماههای آینده نیز اتوبوس های دوکابین وارد ناوگان حمل و نقل شهری می‌شوند.

وی افزود: هم اینک ‪ ۱۳۰‬دستگاه اتوبوس واحد در اراک برای تردد شهروندان خدمات ارائه می‌دهند که این تعداد جوابگو نیست.

کریمی با اشاره به خارج کردن اراک از حالت تک هسته ‌ای به چند هسته‌ای نیز گفت: با توجه به اینکه تا کنون اراک به صورت تک هسته‌ای بوده است، شاهد ترافیک زیاد و تردد بیش از حد شهروندان در مرکز شهر هستیم.

وی، ایجاد مراکز تجاری، بازارچه‌های محلی و تغییر خطوط اتوبوس‌ها از مرکز شهربه مناطق دیگر را از جمله راهکارهای چند هسته‌ای کردن شهر اراک عنوان کرد.

شهردار اراک در زمینه آسفالت معابر این شهر نیز گفت: در دوماه گذشته با تولید ‪ ۶۵‬هزار تن آسفالت ‪ ۴۰۰‬هزار مترمربع در قالب لکه‌گیری و روکش انجام شده ‌که ‌این میزان در مجموع همه ماههای سال گذشته ‪ ۹۰‬هزار تن بوده است.