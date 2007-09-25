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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۷

ایران و ترکمنستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند

در دیدار وزیر راه ترکمنستان با سرپرست وزارت صنایع ومعادن ، دوطرف بر گسترش همکاری دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور گفت : براساس اسناد راهبردی ، هدف ایران گسترش بیشتر مناسبات با کشورهای آسیای میانه  است .

سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط با ترکمنستان تصریح کرد : ایران از  تعمیق این روابط استقبال می کند  .

محرابیان در خصوص توافقات بین دو کشور افزود : براساس زمان بندی ، اتوبوس‌های مورد توافق بین ایران و ترکمنستان سرموعد تحویل خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت .

وی گفت : ظرفیت ایران برای تولید اتوبوس حدود 10 هزار دستگاه است که در 7 کارخانه تولید می شود .

محرابیان افزود : تولید اتوبوس جزء کوچکی از صنعت ایران است وجمهوری اسلامی ایران  در زمینه صنایع دیگر نیز آماده همکاری  با ترکمنستان می باشد  .

در این دیدار وزیرراه ترکمنستان نیز با تاکید بر علاقه مندی کشورش برای تحکیم و تعمیق روابط تهران و عشق آباد خاطرنشان کرد : ترکمنستان خواستار ادامه مبادلات در خصوص خرید اتوبوس از ایران است .

گفتنی است در این دیدار در خصوص توافقات دو کشور و برخی مشکلات و نیازهای ترکمنستان بحث وتبادل نظر گردید.

کد مطلب 558338

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