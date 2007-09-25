به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور گفت : براساس اسناد راهبردی ، هدف ایران گسترش بیشتر مناسبات با کشورهای آسیای میانه است .

سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط با ترکمنستان تصریح کرد : ایران از تعمیق این روابط استقبال می کند .

محرابیان در خصوص توافقات بین دو کشور افزود : براساس زمان بندی ، اتوبوس‌های مورد توافق بین ایران و ترکمنستان سرموعد تحویل خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت .

وی گفت : ظرفیت ایران برای تولید اتوبوس حدود 10 هزار دستگاه است که در 7 کارخانه تولید می شود .

محرابیان افزود : تولید اتوبوس جزء کوچکی از صنعت ایران است وجمهوری اسلامی ایران در زمینه صنایع دیگر نیز آماده همکاری با ترکمنستان می باشد .

در این دیدار وزیرراه ترکمنستان نیز با تاکید بر علاقه مندی کشورش برای تحکیم و تعمیق روابط تهران و عشق آباد خاطرنشان کرد : ترکمنستان خواستار ادامه مبادلات در خصوص خرید اتوبوس از ایران است .

گفتنی است در این دیدار در خصوص توافقات دو کشور و برخی مشکلات و نیازهای ترکمنستان بحث وتبادل نظر گردید.

