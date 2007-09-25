کاکایی دبیر شانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، کاکایی پس از پرویز بیگی حبیب آبادی، علیرضا قزوه و حسین اسرافیلی - که دبیر دوره های پیشین این کنگره بوده اند - عهده دار این سمت شده است.

بعد از اخذ تصمیم در معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مبنی بر برگزاری کنگره های سراسری شعر دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، شانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در ایلام برگزار می شود.

بعد از این تصمیم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مبنی بر برگزاری کنگره های سراسری شعر دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، اولین کنگره سراسری شعر در منطقه عملیاتی طلائیه برگزار شد و بعد از حضور شاعران در استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی، چهارمین استان کشور که در هشت سال دفاع مقدس لطمات فراوانی به خود دید، ایلام شناخته شده و برای حضور شاعران آماده سازی می شود.

در این کنگره شاعران علاوه بر شرکت در جلسات علمی، آموزشی و شعرخوانی، از مناطق عملیاتی این استان طی هشت سال دفاع مقدس دیدن می کنند.

پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در ارومیه و به دبیری حسین اسرافیلی برگزار شد که در این کنگره سه روزه 200 شاعر حضور داشتند و به شعرخوانی پرداختند.