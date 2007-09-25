نمایشگاه عکس "حجاب در ورزش" در فرانسه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این نمایشگاه از امروز سه شنبه ۲۵سپتامبر (سوم مهرماه) به مدت ۱۰روز برپا خواهد شد.
مریم آموزگار عکاس ایرانی که این نمایشگاه را برگزار می کند، بیش از ۱۶سال سابقه عکاسی در عرصه ورزش بانوان ایران دارد و به گفته خودش میخواهد با برپایی این نمایشگاه گوشهای از جلوههای شکوهمند انقلاب اسلامی در بخش ورزش و بانوانی که با حجاب اسلامی به فعالیت های ورزشی میپردازند، را نشان دهد.
وی در این مورد گفته است : بیشتر کارهای من حامل پیام زنان و مردم کشورم برای برقراری صلح و دوستی در جهان از طریق ورزش است و امیدوارم با این کار بتوانم در عرصههای بینالمللی با تبلیغات منفی و خصمانه دشمنان علیه ورزش زنان در ایران مقابله کنم.
آموزگار افزوده: با نمایش این عکسها که حاصل تلاش دو دهه در ورزش بانوان ایران است میخواهم نشان دهم که زنان مسلمان میتوانند با حجاب در عرصههای مختلف حضور داشته باشند. همانطور که زنان ایرانی این کار را کرده و با پشتکار مدالهای رنگارنگی را در ورزش جهان به نام خود ثبت کردهاند.
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