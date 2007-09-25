باشگاه تهران میزبان ایتام تهرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: این مراسم با هدف طرح تکریم ایتام و در ادامه برنامه های باشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مراسم افطار و جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 4 مهر ماه در ورزشگاه قیطریه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل رومی، خیابان شهید موسی وند، خیابان بوعلی، روبروی کلینیک قیطریه برگزار می شود.

فعالیت باشگاه تهران که از تیرماه ، با شعار " تهران شهر اخلاق " آغاز شده است در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت.

از آنجا که فعالیت باشگاه تهران در نیمه دوم سال با آغاز به کار مدارس همزمان شده است، مسئولین این باشگاه کلاس های آموزشی و مشاوره تحصیلی را نیز در برنامه های باشگاه گنجانده اند.