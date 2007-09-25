فرید در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمبرداری سکانس پایانی "همخانه" فردا صبح با بازی علیرضا اشکان در پارکی حوالی شهرک غرب به پایان می رسد. پیمان خاکسار نیز همچنان تدوین فیلم را انجام می‌دهد. بعد از تدوین فیلم برای حضور آن در جشنواره فیلم فجر برنامه ریزی خواهیم کرد و امیدوارم مراحل فنی آن تا جشنواره به اتمام برسد."

در خلاصه داستان "همخانه" آمده: مهسا دانشجوی ترم آخر شهرستانی است که به خاطر نمره نیاوردن در یک درس، ناچار است یک ترم دیگر در تهران بماند. اما او مجبور است به فکر جایی دیگر برای اقامت باشد ... در این فیلم بیتا سحرخیز، اکبر عبدی، بهنوش بختیاری، مریم بوبانی، علیرضا اشکان، مجید مشیری، شهرزاد کمالزاده و ... به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل تولید "همخانه" می توان به تهیه کننده: مسعود جعفری جوزانی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صدابردار: بابک اخوان، مدیر تولید: فتح الله جعفری جوزانی، دستیار اول و برنامه ریز: علی تهرانی، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی و طراح چهره پردازی: محسن ملکی اشاره کرد. "همخانه" محصول جوزان فیلم و پندارفیلم است.