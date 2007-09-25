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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

مجلس تصویب کرد؛

شرکت‌های دولتی باید از طریق بورس و مزایده عمومی واگذار شوند

نمایندگان مجلس مصوب کردند تا هیئت واگذاری شرکت های دولتی برای واگذاری این شرکت ها، ابتدا باید از طریق عرضه عمومی سهام شرکت ها در بورسهای داخلی یا خارجی، سپس از طریق مزایده عمومی و در درجه بعدی از طریق مذاکره اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در ماده 21 فصل پنجم مقرر کردند: هیئت  واگذاری برای واگذاری بنگاهها با رعایت ترتیب ، به روشهای زیر تصمیم بگیرد:

الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی
ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی
ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.

تبصره 1- مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی با  رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد هیئت  واگذاری توسط شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 صادر می شود.

تبصره 2- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیئت واگذاری مجاز است و همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه  که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد  به مدیران و یا  گروهی از  مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است . تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیئت واگذاری است.

تبصره 3- فروش اقساطی حداکثر پنح درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کار آمد مجاز است . شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی ، توسط هیئت واگذاری تعیین می شود.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است درزمان عرضه سهام  بنگاههایی که با روش های " ب " و " ج " این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان ، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره 5- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 138- الزامی است.

کد مطلب 558349

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