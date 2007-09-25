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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۶

استاندار یزد:

کشوری که می خواهد توسعه یابد باید هزینه کند

کشوری که می خواهد توسعه یابد باید هزینه کند

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد گفت: کشوری که می خواهد توسعه یابد باید هزینه کند و با دید باز به مسائل بنگرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده صبح امروز در جلسه ای در استانداری یزد در سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از مقام والای شهیدان تجلیل کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی خواست ضمن سرکشی به خانواده های معظم شهدا و جانبازان در جهت رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

وی سپس به وضعیت کشور در قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و عقب ماندگی های ناشی از ظلم و ستم حکومتهای قاجار و پهلوی را یادآور شد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما موفقیت های چشمگیری را در عرصه های مختلف اقتصادی فرهنگی سیاسی نظامی و انرژی صلح آمیز هسته ای کسب کرد.

استاندار یزد عنوان کرد: باید قوانین و مقررات دست و پا گیر را کنار بگذاریم و دستگاه ها به سمت تحول سازمانی بروند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: برای توسعه کشور و استان بایدکارها به بخش خصوصی واگذار شود و زیر ساخت های مورد نیاز برای احداث واحدهای صنعتی و تولیدی را فراهم کنیم.

فلاح عنوان کرد: استان یزد در زمینه صنعت رتبه چهارم کشور را داشته که اکنون رتبه هفتم است و اگر این روند ادامه یابد رتبه آن باز هم تنزل پیدا خواهد کرد.

در این جلسه چند تن از مدیران دستگاه های اجرایی استان از عملکرد حوزه کاری خود و مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستند گزارش دادن اختصاص 75 میلیارد تومان برای طرح نظارت و ارزیابی اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده و 30 میلیون تومان جهت تدوین دانشنامه شهدا از جمله مصوبات این نشست بود.

کد مطلب 558350

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