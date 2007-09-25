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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

به سبب عدم تکمیل حد نصاب؛

نشست پارلمان لبنان درباره انتخاب رئیس جمهور به تعویق افتاد

نشست پارلمان لبنان درباره انتخاب رئیس جمهور به تعویق افتاد

نشست نمایندگان پارلمان لبنان که قراربود امروز برگزار شود به سبب آنکه تعداد نمایندگان شرکت کننده در مجلس به حد نصاب قانونی یعنی دو سوم اعضا نرسید به 23 اکتبر میلادی( اول آبان) موکول شد.

به گزاری خبرگزاری مهربه نقل از الجزیره، یکی از اعضای جناح اکثریت مجلس لبنان موسوم به 14 مارس، با اعلام موکول شدن نشست مروز به اول آبان، بار دیگر سوریه را به مانع تراشی در برابر انتخاب رئیس جمهوری لبنان متهم کرد.

نمایندگان لبنان در دور نخست انتخاب رئیس جمهور،حد نصاب دوسوم و در دوره های دیگر حد نصاب نصف به علاوه یک را درنظر می گیرند.

اکثریت پارلمان لبنان دارای 68 نماینده از مجموع127 نماینده پارلمان است و مخالفان دولت سنیوره نیز دارای 58 نماینده هستند که 14 نفر از آنها وابسته به حزب الله هستند.

مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان از 24 سپتامبر تا 24 نوامبر(پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود) ادامه خواهد داشت.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان بر این باورند که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.

کد مطلب 558352

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