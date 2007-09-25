جشنواره مطبوعات باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهاردهمین جشنواره مطبوعات، حجت الاسلام سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده مردم برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه مطبوعات در کشور گفت: در عین اینکه فضای کشور در ارتباط با مطبوعات نسبت به سالهای قبل بهتر شده اما متاسفانه مطبوعات ما هنوز منزلت و شان واقعی خود را نیافته اند؛ بنابراین باید در راه رسیدن به این مقصود قدم برداریم و رسانه های چاپی و تصویری و دیجیتالی کشورمان را به جایگاه شایسته خویش برسانیم.

وی افزود: یکی از کارهایی که می تواند کمک کند تا مطبوعات به جایگاه واقعی خود برسد ، راه اندازی جشنواره مطبوعات است.

عضو مجلس هفتم با اشاره به نقش جشنواره مطبوعات در استحکام و شکوفایی فضای رسانه های داخلی کشور، یادآور شد: جشنواره مطبوعات میدان خوبی برای شناخت استعدادها و نمایش ظرفیت ها و قابلیت های انکارناپذیر برخی عناصر دخیل در امر اطلاع رسانی و خبردهی است و مردم می توانند از طریق این جشنواره با چهره های ناشناخته و پشت صحنه مطبوعات آشنا شوند.

نماینده مردم برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: جشنواره مطبوعات فضای بسیار مناسبی است برای رقابت میان آنان که نو آوری و خلاقیت داشتند تا آثار خود را به نمایش گذارند و برترین آنان به موجب رای داوران خبره و مجرب به آنچه که حق مسلم شان به شمار می آید برسند.

حسینی دولت آبادی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و دست اندرکاران چهاردهمین جشنواره مطبوعات، ابراز امیدواری کرد که راه اندازی این مراسم با حمایت مسئولان نظام به ویژه مدیران ارشد وزارت ارشاد و حضور بیشتر نویسندگان ، خبرنگاران ، مقاله نویسان و همه فعالان مطبوعاتی و رسانه ای سال به سال رونق چشمگیری پیدا کند.