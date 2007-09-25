به هیچ توافقی درباره قطعنامه سوم بر ضد ایران نرسیده ایم/ کانال مذاکره درباره عراق باید باز بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"کاندولیزا رایس" دیشب در نیویورک به خبرنگاران گفت : ما می توانیم تعداد بسیار بیشتری نهادهای (ایرانی) را مشمول (تحریم) کنیم. برخی افراد در سپاه قدس و نهادها قبلاً مشمول شده اند و ما به دنبال مشمول کردن کل این سازمان هستیم.

درصورت اجرای این تصمیم واشنگتن منابع تحریمهایی علیه منابع مالی این نیرو اعمال خواهد کرد. آمریکا بدون ارائه هرگونه دلیل ومدرکی، ایران را به تشدید خشونتها در عراق و آموزش وتجهیز افراد مسلحی که به نیروهای آمریکایی حمله می کنند، متهم کرده است، اما ایران این اتهام را رد کرده است.

واشنگتن قصد دارد با افزودن فشارها بر ایران، تهران را وادار به توقف غنی سازی اورانیوم کند و تحریم سپاه پاسداران بخشی از این راهبرد است. رایس مدعی شد سپاه قدس علاوه بر فعالیتهای تروریستی، در زمینه توسعه سلاح اتمی نیز فعال است. یک ماه قبل خبری منتشر شد مبنی بر این که وزارت امورخارجه آمریکا درنظر دارد کل سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، اما مقامهای آمریکایی اخیراً گفتند فعلاً تمرکز را بر سپاه قدس گذاشته اند چون هدف آسانتری است.

رایس همچنین بار دیگر اعلام کرد که همه گزینه ها در دستورکار آمریکا درباره ایران قرار دارد که اشاره وی به گزینه نظامی است، اما در عین حال تصریح کرد آمریکا در حال حاضر مصمم به پیگیری مسیر دیپلماتیک است. وی خواستار تعجیل تلاشهای بین المللی برای وادار کردن ایران به توقف فعالیتهای هسته ای اش شد.

رایس افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم جامعه بین المللی و دنیا اعتقادش را به مسیر دیپلماتیک از دست دهد و من فکر می کنم ما در حال تجربه از دست دادن این باور و حتی اعتبار مسیر دیپلماتیک هستیم؛ اگر شروع به رسیدن به بن بست کند.

رایس که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نیویورک به سر می برد روز جمعه با همتایان خود از کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان دیدار خواهد کرد تا درباره اقدامات بعدی درباره ایران تبادل نظر کنند. رایس تایید کرد که آنها به توافق درباره متن قطعنامه جدید علیه ایران نزدیک نشده اند، اما راهبردی را در این باره تنظیم خواهند کرد.

وزیر امورخارجه آمریکا درباره مذاکرات این کشور با ایران درباره عراق گفت: این مذاکرات تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته و آمریکا قصد ندارد مذاکرات بیشتری با ایرانی ها در آینده نزدیک درباره عراق انجام دهد. وی در عین حال تاکید کرد که این کانال باید باز بماند.

کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.