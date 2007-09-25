توهین به رئیس جمهور ناشی از لابی صهیونیسم و تندروهای آمریکایی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران ، با محکوم کردن رفتار مسئولان دانشگاه کلمبیا در جریان حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه، گفت: این رفتار شان دانشگاه کلمبیا را به شدت تنزل داد .

وی افزود: چنین رفتاری و به کار بردن چنین الفاظ بی ادبانه ای از یک رئیس دانشگاه آن هم در یک کشورکه مدعی حفظ و کرامت انسان هاست ، بسیار شگفت آور است .

جلالی تصریح کرد: رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تبیین مواضع کشورمان در یک اقدام تحسین برانگیز با حضور در یک مجمع دانشگاهی عملا دیدگاه ایرانیان در اولویت دادن به گفتگو و تعامل را نشان داد .

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر بنده سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا نه تنها شان حضور رئیس جمهور در یک مجمع دانشگاهی را نکاسته است بلکه هر کسی که چنین ادبیاتی از رئیس دانشگاه کلمبیا را شنیده است . استنباطش این است که یا لابی صهیونیسم این فرد را تهییج به به کار بردن چنین ادبیاتی کرد و یا این فرد از سوی هیئت حاکم و افراطیون نئومحافظه کاران آمریکایی تحت فشار بوده است .

جلالی ادامه داد: این ادبیات، ادبیات یک فرد دانشگاهی آن هم دانشگاهی در دنیای اول که مدعی صادر کردن ارزش های دموکراتیک است، قابل قبول و پذیرفتنی نیست .

وی افزود: طبعا افکار عمومی جهانی در خصوص این نوع گستاخی ها و بی ادبی ها برداشت دقیق و عالمانه ای خواهد داشت .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت : به نظر می رسد در شرایط کنونی جریانات داخل کشور هم نسبت به این مسائل باید با هوشمندی برخورد کنند، اگر ما در درون خانواده خود دارای اختلاف نظر نهایی در اداره کشور باشیم اما در مقابل دشمنی ها و لجاجت ها و بی ادبی های قدرت های خارجی همه یکپارچه پشتیبان ارکان حاکمیتی کشور خود هستیم .

وی تاکید کرد: ملت ایران به هیچ وجه جسارت و افراطی گری نسبت به مسئولین کشورکه از طریق اصول حاکم بر مردم سالاری به نمایندگی از ملت ایران در مجامع بین المللی حضور می یابند را نخواهد بخشید.

جلالی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در دنیایی زندگی می کند که به لحاظ رسانه ای سخنان حق خود را در فضای آلوده جهانی نمی تواند به گوش جهانیان برساند.

وی گفت: ما باید با استفاده از چنین فرصت هایی همانند حضور در دانشگاه کلمبیا و یا سخن گفتن با رسانه های گروهی جهانی استفاده و نظرات خود را به گوش جهانیان برسانیم .

جلالی خاطر نشان کرد: این توهین ها و ایجاد محدودیت ها بیشترین آسیب را به کسانی می رساند که توهین و یا ایجاد محدودیت می کنند. دنیای امروز دنیایی نیست که با گستاخی و توهین و به کار بردن ادبیات نامناسب بتوان به اقناع افکار عمومی جهان پرداخت.