طرح مشارکت کارآفرینان نیکوکار در ایجاد اشتغال پایدار در یزد اجرا شد

عبدالرضا کابلی معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ضمن بیان این مطلب در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارآفرینان گفت: بهزیستی آمادگی دارد به ازای استخدام هر یک از مددجویان تا سقف یکصد میلیون ریال تسهیلات وام اشتغالزایی در اختیار کارآفرینان قرار دهد و 23 درصد سهم بیمه کارآفرمایی مددجویان اشتغال یافته را به مدت پنج سال پرداخت نماید.
وی تصریح کرد: برای مددجویان بهزیستی به منظور فراهم کردن امکان برخورداری مددجویان جویای کار از آموزش های کارآفرینی و توسعه مهارتهای کسب و کار و همچنین آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال آنان در قالب استخدام در بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین و همچنین پرداخت تسهیلات وام خود اشتغالی و ایجاد تعاونی های کارآفرینی این طرح اجرا می شود.
کابلی همچنین خبر از اجرای طرح مشارکت خیرین برای حمایت از اشتغال پایدار مددجویان بهزیستی در ماه رمضان داد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مددجویان جویای کار بهزیستی برای دریافت وام های اشتغالزایی با مشکل وثیقه و ضمانت بانکی مواجه هستند لذا حمایت خیرین و نیکوکاران برای ضمانت مددجویان در بانکها، موسسات مالی و اعتباری اهمیت دارد.
وی عنوان کرد: خیرین با تکمیل فرمهایی که به این منظور تهیه شده، می توانند آمادگی خود را برای مشارکت خداپسندانه در اشتغال پایدار مددجویان بهزیستی به ادارات بهزیستی شهرستانهای استان اعلام نمایند.
معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی یزد توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان جویای کار را یکی از اساسی ترین راهبردهای بهزیستی در راستای ارتقا کرامت انسانی و افزایش حضور و مشارکت اثرگذار آنان در جامعه دانست و اظهار داشت: این طرحها در ماه مبارک رمضان آغاز می شود و پس از آن نیز ادامه می یابد.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی یزد نیز برگزاری مراسم احیاء در مراکز شبانه روزی و نگهداری بهزیستی و ضیافت افطار در قالب محله محوری با حضور متولیان محلی به منظور شناسایی نیازمندان واقعی و برگزاری تور مهرورزی ویزه روحانیون را از دیگر برنامههای این ستاد در ماه رمضان دانست.
علی فهیمی در خصوص جذب فطریه و زکات گفت: با توجه به فتاوی آیات عظام مبنی بر اینکه مومنین میتوانند فطریه و زکات خود را به بهزیستی دهند، کلیه مراکز و مجتمعهای بهزیستی در شهرستانها آمادگی دریافت فطریه مومنین را دارند.
وی خاطر نشان کرد: شماره حساب 9/5003 بانک ملت شعبه فاطمیه نیز با توجه به اعتمادی که مردم به بهزیستی دارند آماده دریافت کمکهای نقدی آنهاست.
معاون مشارکتهای سازمان بهزیستی یزد با اشاره به رشد 11 درصدی جذب فطریه در سال 85 نسبت به سال 84 گفت: امسال نیز امیدواریم جذب فطریه از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.
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