طرح مشارکت کارآفرینان نیکوکار در ایجاد اشتغال پایدار در یزد اجرا شد

عبدالرضا کابلی معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ضمن بیان این مطلب در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارآفرینان گفت: بهزیستی آمادگی دارد به ازای استخدام هر یک از مددجویان تا سقف یکصد میلیون ریال تسهیلات وام اشتغالزایی در اختیار کارآفرینان قرار دهد و 23 درصد سهم بیمه کارآفرمایی مددجویان اشتغال یافته را به مدت پنج سال پرداخت نماید

وی تصریح کرد: برای مددجویان بهزیستی به منظور فراهم کردن امکان برخورداری مددجویان جویای کار از آموزش های کارآفرینی و توسعه مهارتهای کسب و کار و همچنین آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال آنان در قالب استخدام در بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین و همچنین پرداخت تسهیلات وام خود اشتغالی و ایجاد تعاونی های کارآفرینی این طرح اجرا می شود.

کابلی همچنین خبر از اجرای طرح مشارکت خیرین برای حمایت از اشتغال پایدار مددجویان بهزیستی در ماه رمضان داد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مددجویان جویای کار بهزیستی برای دریافت وام های اشتغالزایی با مشکل وثیقه و ضمانت بانکی مواجه هستند لذا حمایت خیرین و نیکوکاران برای ضمانت مددجویان در بانکها، موسسات مالی و اعتباری اهمیت دارد