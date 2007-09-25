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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

مسئولان کمیسیون ملی یونسکو با وزیر علوم دیدار کردند

مسئولان کمیسیون ملی یونسکو با وزیر علوم دیدار کردند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و سایر مسئولان این کمیسیون در جلسه‌ای با دکتر محمدمهدی زاهدی وزیر علوم و رئیس این کمیسیون وظایف و عملکرد مسئولان کمیسیون را در جهت افزایش اثربخشی کمیته‌های ملی و نحوه فراهم کردن شرایط و ارائه برنامه‌های جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در این جلسه ضمن اشاره به فعالیت بسیار خوب دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: انتظار دارم در حوزه یونسکو هم فعال باشیم به ویژه اینکه ایران مایل است امسال به عضویت شورای اجرایی یونسکو پذیرفته شود و از کشورهای دوست در این زمینه درخواست حمایت شده است.

دکتر توکل دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو نیز به ارتقای کیفی و کمی کمیسیون ملی یونسکو و استفاده بیشتر کشور از عملکرد آن اشاره کرد و گفت: از امتیازات منحصر به فرد یونسکو در مقایسه با همه سازمانهای تخصصی – بین‌المللی سازمان ملل این است که کمیسیونهای ملی در هر کشور وجود دارد که نقش رابط را بین دستگاه‌های تخصصی کشور مانند وزارتخانه‌ها و سازمانها ایفا می‌کند.

لازم به ذکر است که 13 کمیته ملی با 181 عضو حقیقی و حقوقی به نمایندگی از 96 وزارتخانه، مؤسسه، سازمان، انجمن و... با کمیسیون مشارکت دارند.

کد مطلب 558360

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