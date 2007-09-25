مسئولان کمیسیون ملی یونسکو با وزیر علوم دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در این جلسه ضمن اشاره به فعالیت بسیار خوب دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: انتظار دارم در حوزه یونسکو هم فعال باشیم به ویژه اینکه ایران مایل است امسال به عضویت شورای اجرایی یونسکو پذیرفته شود و از کشورهای دوست در این زمینه درخواست حمایت شده است.



دکتر توکل دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو نیز به ارتقای کیفی و کمی کمیسیون ملی یونسکو و استفاده بیشتر کشور از عملکرد آن اشاره کرد و گفت: از امتیازات منحصر به فرد یونسکو در مقایسه با همه سازمانهای تخصصی – بین‌المللی سازمان ملل این است که کمیسیونهای ملی در هر کشور وجود دارد که نقش رابط را بین دستگاه‌های تخصصی کشور مانند وزارتخانه‌ها و سازمانها ایفا می‌کند.



لازم به ذکر است که 13 کمیته ملی با 181 عضو حقیقی و حقوقی به نمایندگی از 96 وزارتخانه، مؤسسه، سازمان، انجمن و... با کمیسیون مشارکت دارند.