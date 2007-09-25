دیپلماسی فعال ایران در چند سال اخیر آمریکا را منفعل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه نمایندگی ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ اظهار داشت: دیپلماسی فعال ایران یکی از عوامل تاثیر گذار در تشتت اوضاع سیاسی و سیاست های کنونی آمریکا شده است.

وی با بیان اینکه هماهنگی کنونی دولت و رهبری از جمله برگ های برنده ایران در مسئله هسته ای، عرصه بین المللی و داخلی کشور است ، خاطر نشان کرد: دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نیازمند هماهنگی روسای سه قوه با ایشان است تا از این طریق به پیشرفت کشور کمک شود.

سعیدی افزود: درک رهبر معظم انقلاب از شخصیت های نظام و مسئولان درکی واقعی و حقیقی است اما متاسفانه برخی از این افراد این عمق درک را متوجه نمی شوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین، هماهنگی کنونی قوه مجریه و مقننه را با دیدگاه های رهبر معظم انقلاب جزء عوامل تاثیر گذار در پیشبرد سیاست های نظام دانست و تصریح کرد: در این بین مردم با انتخاب خود در این دو قوه نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه بسیج و سپاه برنامه ای برای وارد شدن در حوزه تصمیمات احزاب و گروه های سیاسی و فعالیت های انتخاباتی ندارند، اظهار داشت: سپاه و بسیج باید سعی کنند که التهاب شان در خدمت احزاب، گروه های سیاسی و انتخابات قرار نگیرد بلکه نسبت به نظام ملتهب باشند.

سعیدی با اشاره به اینکه رای تک تک بسیجیان و سپاهیان در معادلات کشور تاثیر گذار است، گفت: رای این افراد باید هدفمند باشد و به سوی دیدگاه های رهبر معظم انقلاب رهنمون شود.

در پایان این مراسم، حجت الاسلام دهقانی که هم اکنون به عنوان نماینده ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مشغول به فعالیت است، از سمت پیشین خود به عنوان نماینده ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج تهران تودیع و به جای وی حجت الاسلام جلیل زاده معرفی گردید.