عربستان استفاده از تلفن را در نماز تراویح ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، پس از اینکه امام مسجد استان " اسیاح" وابسته به مناطق قصیم عربستان قرآن نماز تراویح را از طریق تلفن همراه خواند، مناقشاتی را میان نمازگزاران بر انگیخت که شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد عربستان روز گذشته در این زمینه تصمیمی اتخاذ کرد که به موجب آن مانع از قرآن خواندن ائمه مساجد از طریق تلفن در نماز تراویح می شود.

علی بن حمزه عمری استاد فقه اسلامی دانشگاه مکه در این باره گفت: تلفن همراه در واقع وسیله ای برای تذکر و یادآوری آیات به شمار می رود، اما برخی از علما و فقها معتقدند که حتی استفاه از قرآن نیز در نماز مکروه است، چه رسد به استفاده از تلفن همراه که تمرکز انسان را به هم می ریزد. زیرا منجر به حرکت بیش از حد نمازگزار می شود که مکروه است.

اما علی بن سعید غامدی استاد فقه دانشگاه اسلامی مدینه معتقد است که استفاده از تلفن و خواندن به وسیله آن در نماز از نظر شرع جایز است و در ادامه اظهار داشت: برخی از ائمه مساجد قرآن را از روی خود قرآن قرائت می کند، بنابراین هیچ تفاوتی ندارد که قرآن را از روی کتاب بخوانند یا از روی تلفن . بنابراین استفاده از قرآن یا تلفن در خواندن آیات الهی در نماز تروایح مانعی ندارد و استفاده از آنها نماز را باطل نمی کند چه قرآن را حفظ باشد و چه حفظ نباشد.

شیخ سامی بن عبدالعزیز الماجد استاد فقه و عضو هیئت علمی دانشکده شریعت دانشگاه عربستان یاد آور شد: ممانعت از سوی وزارت امور اسلامی عربستان با هدف ممانعت از خطا صورت گرفته است چرا که برخی از خطاها ممکن است در قرآنهای الکترونیکی وجود داشته باشد، مانند خطاهایی که در قرآن خط عثمانی وجود دارد و برخی از کلمات در آن موجود نیست.

وی گفت: استفاده از این دستگاهها باعث می شود امامان مسجد از حفظ قرآن کریم سرباز زنند، بنابراین تصمیم فوق منجر به حفظ قرآن از سوی آنها می شود. این مسئله سیاست شرعی است بیشتر از اینکه مخالف شرع باشد. یعنی تلاوت قرآن از طریق تلفن مانع شرعی ندارد.