جذب مربیان قرآن نیاز مهم تربیتی در بدنه آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر غاربی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های اتحادیه مؤسسات قرآنی استان اردبیل در سخنانی تعالی فرهنگ قرآنی در جامعه را هدف اصلی اتحادیه مؤسسات قرآنی دانست و اظهار کرد: بزرگترین حسن اتحادیه نیت خالصانه داشتن و برخورداری از نیروی انسانی مصمم و پرانرژی است که با پیگیری مستمر فعالیت‌ها و پشتوانه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف تلاش می‌کنند.

وی از اجرای طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه به همت مؤسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: با هدف عملی کردن تعالیم قرآنی و ایجاد زمینه برای توسعه سبک زندگی ایرانی، اسلامی، طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی با هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال با همکاری مؤسسات قرآنی استان اردبیل در مدارس و محلات آسیب پذیر استان و با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه و نیز سرهنگ نیروی انتظامی در بخش‌های پلیس فتا و جرایم و آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی استان اردبیل با بیان اینکه تلاش برای جذب مربیان قرآن به مدارس باید در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش قرار گیرد افزود: مسائل تربیتی و آموزشی دانش آموزان از مهم‌ترین ضروریات فرهنگی جامعه است که نیازمند حضور نیروی انسانی متعهد و متدین در حوزه قرآنی برای تدریس مباحث اعتقادی و آموزش‌های قرآنی است.

تبیین و روشنگری اولویت اصلی در فعالیت اتحادیه مؤسسات قرآنی اردبیل

غاربی توجه به جهاد تبیین در مؤسسات قرآنی را از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های آموزشی برشمرد و قرآن را برترین مبین و روشنگر بیان کرد و افزود: برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی در محافل قرآنی به همت مؤسسات و خانه‌های قرآنی سراسر استان با موضوع جهاد تبیین با محوریت آیات الهی از سرفصل‌های مهم در حوزه جهاد تبیین است.

وی به آغاز بازدید از مؤسسات قرآنی استان و پایش اطلاعات و فعالیت آنان خبر داد و گفت: از تاریخ ۱۵ شهریور امسال مدیر و اعضای هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی اردبیل با حضور در مؤسسات قرآنی سراسر استان از نزدیک در جریان فعالیت آنان قرار گرفته و بر نحوه اجرای طرح‌ها آموزشی در این مؤسسات نظارت می‌کنند.