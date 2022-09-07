مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان زنجان تاکید کرد و گفت: زائرین کربلا حتماً بهداشت را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه در استان رعایت بهداشت فردی و اجتماعی به شدت ضعیف شده است، ابراز کرد: طی چند روز گذشته فوتی‌های کرونا کاهش یافته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از کاهش افراد مبتلا به کرونا در استان رو به کاهش بوده است، ابراز داشت و گفت: بستری در مراکز درمانی هم رو به کاهش بوده است.

تقی لو تاکید کرد: تاکنون بیش از ۹۵ درصد زنجانی‌ها دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و همچنین بیش از ۸۸ درصد زنجانی‌ها دُز دوم و بیش از ۵۳ درصد هم دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی افزود: زائرین حتماً قبل از سفر نسبت به تزریق دُز یادآور اقدام کنند چرا که تأثیر قابل توجهی در ایمنی زائران دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸ پایگاه واکسیناسیون کرونا در شهر زنجان فعال است، افزود: این مراکز شامل پایگاه تجمیعی پیاده و خودرویی پردیس این دانشگاه است.