چهار رشته تحصیلی جدید در دانشگاه قم ایجاد شد

به گزارش مهر در قم و به گزارش روابط عمومی دانشگاه قم، دکتر رضا حسین گندمکار معاون دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار کرد: دانشگاه قم در سال تحصیلی 87 ـ 86 با ایجاد رشتههای تحصیلی شیعهشناسی، حقوق مالکیت فردی و فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد به صورت روزانه و شبانه و همچنین رشته معماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته به صورت روزانه، اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
وی با اعلام تعداد دانشجویان پذیرفته شده در رشتههای مورد نظر، گفت: با پایان یافتن مهلت ثبت نام دانشجویان رشتههای کارشناسی ارشد، 12 دانشجو در رشته شیعه شناسی، هشت دانشجو در رشته حقوق مالکیت فکری و 27 نفر در رشته فناوری اطلاعات اقدام به ثبت نام کردند.
دکتر گندمکار همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته معماری ناپیوسته را 30 نفر اعلام کرد.
کلاسهای رشتههای مقطع کارشناسی ارشد به دو صورت روزانه وشبانه برگزار می شود و تحصیل در رشته فناوری اطلاعات ویژه برادران و خواهران و رشتههای شیعه شناسی و حقوق مالکیت فکری مربوط به ادامه تحصیل برادران است.
قم - خبرگزاری مهر: در سال تحصیلی جدید سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه قم ایجاد شد.
به گزارش مهر در قم و به گزارش روابط عمومی دانشگاه قم، دکتر رضا حسین گندمکار معاون دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار کرد: دانشگاه قم در سال تحصیلی 87 ـ 86 با ایجاد رشتههای تحصیلی شیعهشناسی، حقوق مالکیت فردی و فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد به صورت روزانه و شبانه و همچنین رشته معماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته به صورت روزانه، اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
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