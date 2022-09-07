پیش بینی برداشت ۱۵ هزار تن زیتون از باغات گلستان

مهدی لطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال میانگین عملکرد برداشت زیتون در باغات استان سه هزار کیلوگرم در هکتار پیش‌بینی می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: کشت زیتون نسبت به محصولات مرسوم زراعی درآمد بیشتری دارد، موجب حفظ خاک و منابع آلی آن شده و از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند، علاوه بر آن نقش مهمی در تولید روغن دارد به همین دلیل کشت آن را در اراضی شیب دار و دیم به کشاورزان توصیه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فصل برداشت ارقام کنسروی از اواسط شهریور و ارقام روغنی از اواسط آبان است، افزود: خرید محصول زیتون به صورت توافقی بین باغدار و کارخانجات فرآوری زیتون تعیین می‌شود.

لطفی زاده گفت: پیش‌بینی می‌شود باغداران گلستانی امسال ۱۵ هزار تن زیتون از سطح باغات گلستان برداشت کنند که نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان شرایط جوی استان و عمل کردن باغداران به توصیه‌های کارشناسان را دلیل افزایش عملکرد باغات زیتون استان دانست.

وی تصریح کرد: محصول زیتون گلستان علاوه بر مصرف داخلی به سایر استان‌ها به ویژه استان‌های تهران، خراسان و سمنان صادر می‌شود.