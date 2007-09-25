به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، حسن مسلمی با اشاره به این که در این طرح در مجموع 516 برج با وزن 8495 تن نصب خواهد شد،‌ یادآور شد: درحال حاضرهمه برج ها نصب شده و تنها دو برج این طرح باقی مانده است که به زودی نصب آنها نیز به اتمام خواهد رسید.

مسلمی طول این طرح را 188 کیلومتر اعلام کرد و افزود: به دلیل آنکه بخشی از این طرح در منطقه‌ای کوهستانی به نام "بزنگان" قرار گرفته است، حمل‌آهن آلات و وسائل مورد نیاز به این منطقه با سختی صورت می‌گیرد.

وی هدف از این طرح را انتقال انرژی از نیروگاه مشهد به منطقه سرخس در مرز ترکمستان عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح میزان تبادل انرژی میزان دو کشور ایران و ترکمنستان افزایش خواهد یافت.

مدیرطرح خطوط انتقال نیرو همچنین این خط را از نوع 400 کیلوولت دانست و اظهار داشت: خط انتقال مشهد - سرخس به صورت تک مداره و باندل دو سیمه اجرا می شود.

مسلمی یادآور شد: در مجموع 82315 بشقاب مقره، 3010 ست یراق آلات و 2400 تن کابل در این طرح به کار رفته است.