دست های پنهان مانع از اجرای طرح گردشگری آشوراده است

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای افراد با طرح مسائل زیست محیطی همواره باعث جلوگیری از پیشرفت پروژه‌های گردشگری بخصوص در طرح گردشگری و طبیعت گردی آشوراده شده‌اند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره طرح گردشگری آشوراده تاکنون هیچ اقدام اساسی انجام نشده است، افزود: نیاز داریم تا دولت در این حوزه نگاه ویژه ای داشته باشد و ضمن اینکه مجمع نمایندگان، استاندار و دیگر مسئولان استانی تلاش کنند تا راه برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه باز شود.

نوروزی ادامه داد: متاسفانه با توجه به اینکه بارها توسط نمایندگان طرح گردشگری و طبیعت گردی آشوراده موضوع مطرح شده اما تاکنون هیچ اقدام جدی را شاهد نیستیم و وجود دست‌های پنهان مانع از اجرای آن شده است.

وی اضافه کرد: طرح گردشگری و طبیعت گردی آشوراده نباید در قالب یک مصوبه باقی بماند بلکه باید شکل اجرایی گرفته و موانع بر سر راه آن توسط دولت از سر راه برداشته شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش این طرح در توسعه گردشگری استان، گفت: به این پروژه تاکنون هیچ اعتباری از سوی دولت اختصاص نیافته است.