«️نورالله عباسی» سرپرست بنادر و دریانوردی گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «نورالله عباسی» به سمت سرپرست اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.

نورالله عباسی دارای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کارشناسی مدیریت بنادر و کشتیرانی است.

معاون استاندار و مدیرکل دفتر و روابط عمومی استانداری گلستان، مشاور مدیرکل، معاون طرح و توسعه و سرپرست معاونت فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، همچنین سرپرست معاونت دریایی و رییس اداره آمار و انفورماتیک اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از مهمترین سوابق نورالله عباسی در طول بیش از ۲۳ سال فعالیت در سازمان بنادر و دریانوردی است.

پیش از این اله یار اسعدی، مدیر بنادر و دریانوردی گلستان بود.