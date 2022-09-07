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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۰۳

«️نورالله عباسی» سرپرست بنادر و دریانوردی گلستان شد

«️نورالله عباسی» سرپرست بنادر و دریانوردی گلستان شد

بندرگز- با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «نورالله عباسی» به سمت سرپرست اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «نورالله عباسی» به سمت سرپرست اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان منصوب شد.

نورالله عباسی دارای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کارشناسی مدیریت بنادر و کشتیرانی است.

معاون استاندار و مدیرکل دفتر و روابط عمومی استانداری گلستان، مشاور مدیرکل، معاون طرح و توسعه و سرپرست معاونت فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، همچنین سرپرست معاونت دریایی و رییس اداره آمار و انفورماتیک اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از مهمترین سوابق نورالله عباسی در طول بیش از ۲۳ سال فعالیت در سازمان بنادر و دریانوردی است.

پیش از این اله یار اسعدی، مدیر بنادر و دریانوردی گلستان بود.

کد مطلب 5583684

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