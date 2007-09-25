محمد قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص مراسم جمعآوری کمکهای خیرین جهت آزادی زندانیان گفت: این مراسم با مدیریت مصطفی برزگر گنجی دادستان قم همزمان با میلاد مبارک امام حسن مجتبی(ع) چهارشنبه شب و با حضور مسئولان و خیرین در زندان مرکزی قم برگزار خواهد شد.
وی ادمه داد: این طرح با هدف کمک به زندانیان جرائم مالی انجام میشود.
مدیر کل زندانهای استان قم با بیان اینکه در حال حاضر 300 نفر در استان قم بهدلیل مشکلات مالی در زندانها به سر میبرند، عنوان کرد: با انجام مراسم گلریزان و کمک خیرین مشکل مالی بسیاری از زندانیان رفع خواهد شد.
محمد قطبی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولان و خیرین به جشن گلریزان شد.
قم - خبرگزاری مهر: جشن گلریزان با هدف آزادی زندانیان جرائم مالی در قم برگزار میشود.
محمد قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص مراسم جمعآوری کمکهای خیرین جهت آزادی زندانیان گفت: این مراسم با مدیریت مصطفی برزگر گنجی دادستان قم همزمان با میلاد مبارک امام حسن مجتبی(ع) چهارشنبه شب و با حضور مسئولان و خیرین در زندان مرکزی قم برگزار خواهد شد.
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