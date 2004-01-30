لازم است به تعريف تئاتر تلويزيوني نگاهي دوباره بياندازيم

تئاتر تلويزيوني تلفيقي از دو عنصر نمايش به عنوان يك هنر ناب، زنده و صحنه اي و تكنولوژي به عنوان يك پديده جديد با امكانات بسيار وسيع است. همين مساله يعني در هم آميختن دو عنصر كه در ذات خود تضادهايي با هم دارند، از ابتدا موجب اختلاف نظرهايي ميان صاحبان انديشه شد و بسياري از منتقدان از اساس اين ادغام را چندان همخوان نمي دانند.

اين عده بر اين اعتقادند كه تلويزيون با توجه به نوع عملكردش ( به جهت مديوم رسانه ) با تئاتر در تضاد اساسي است. زيرا تئاتر در لحظه بايد جاري شود و از برقراري ارتباط تنگاتنگ و نزديك هنرمند و تماشاگر حاصل گردد، در حالي كه تلويزيون يك تصوير مرده و ضبط شده را به بيننده تحويل مي دهد و فاصله حقيقي و مجازي صاحب اثر با مخاطب بسيار زياد و دست نيافتني است. اين گروه از صاحب نظران راه حلي ارايه مي كنند كه به نظرشان باعث از ميان رفتن اين فاصله مي شود كه همان پخش مستقيم تئاتر تلويزيوني است كه البته به دلايل زيادي امكان اين كار به جهت رسانه اي چندان ميسر نيست.

عده اي ديگر از منتقدان هم هستند كه اتفاقا" اين همگرايي ميان دو مديوم را بسيار شايسته مي دانند و به نظر آنها اين تلفيق باعت تاثير يكي بر ديگري مي شود. يعني تئاتر به علت اجراي زنده قابل ثبت، نگهداري و بازنگري نيست و تصوير اين امكان را فراهم مي سازد تا تئاتر ثبت گردد و در زمان حضور يابد. همچنين چون تئاتر يك هنر خاص است و عده خاص و اندكي براي تماشاي آن مي روند، تلويزيون اين امكان را فراهم مي آورد كه تعداد بينندگان بسيار زيادي در آن واحد امكان تماشاي يك اثر هنري را داشته باشند. اين گروه همچنين معتقدند كه تاثير هنر والا و اصيل تئاتر مي تواند موجب بالارفتن كيفيت آثار و در مجموعه رشد همه جانبه تلويزيون شود.

در هر حال از هر منظر كه به تئاتر تلويزيوني به عنوان پديده اي همگام با رشد صنعت و تكنولوژي نگاه شود، حضور، نفوذ و تاثير آن را نمي توان ناديده گرفت. چون تلويزيون برنامه خود را به خانه ميليون ها نفر مي برد و به آساني آن را در اختيار تماشاگر قرار مي دهد و بايد كه دست اندركاران در جهت رشد هر چه بيشتر اين مقوله بيانديشند.

در وهله نخست بايد دانست كه هر رسانه و يا هنري كه مي خواهد موفق و پويا عمل كند، لازم است با بيننده اش ارتباط برقرار نمايد. تماشاگري كه به يك سالن نمايش مي رود، بليت مي خرد و پس از مدتي انتظار به محل اجرا راه مي يابد، اثر مورد نظرش را انتخاب كرده و آگاهانه در جريان شكل گيري يك نمايش قرار گرفته است. در حالي كه بيننده تلويزيون به شكلي راحت و بدون انتخاب قبلي در مسير تماشاي يك تئاتر قرار مي گيرد. پس بايد در نخستين حضور بتواند بيننده را به خوبي جذب كند تا او به اين هنرعلاقمند شود و چون متون كلاسيك و قابل اعتناي اين عرصه از عمق و مفهوم عميق و حتي دشواري برخوردار است، در وهله اول بايد متون اجرا شده به گونه اي انتخاب شوند كه بيننده از آن سر در بياورد و با علاقه به داستان و موضوع آن توجه كند. يعني ارايه يك تئاتر تلويزيوني كه يك اثر فلسفي دشوار مانند ( دكتر فاستوس يا به سوي دمشق ) را نشان مي دهد، بايد متوجه اين مساله باشد كه طيف بسيار وسيعي از بينندگان تلويزيون يا فلسفه نمي دانند و يا از پيچيدگي ها و نكات مختلف آن اطلاع چنداني ندارند تا بتوانند به تحليل و فهم درستي از آن دست بزنند.

البته بايد به اين نكته هم توجه كرد كه منظور از اين سخن انتخاب متون نمايشي كم ارزش يا دم دستي هم نيست. چون اتفاقا" مفهوم نمايش و تئاتر در تلويزيون براي بيننده عام، آثار كم ارزش ميان برنامه گونه اي تعريف شده است كه عده اي در آن به جاي بازي كردن، فقط به ذكر ديالوگ ها مي پردازند و ميزانسن و ساير عناصر هنري در آن كمترين اعتباري نداشته است. بلكه بايد متن را مناسب را يك سطح متوسطي از جامعه انتخاب كرد كه مورد توجه عموم قرار بگيرد.

البته عده اي معتقدند كه اصولا" نبايد همه با تله تئاتر ارتباط برقرار كنند. چون هر اثري جاي خود و مخاطب خود را دارد. براي نمونه برنامه كودك و نوجوان يا آموزش آشپزي براي قشر خاصي از جامعه پخش مي شود كه همان تعداد از افراد را به خود جذب مي كند. اما بايد به خاطر داشت كه ايجاد يك رضايت نسبي از جمله وظايف اصلي رسانه اي فراگير است و رعايت آن براي دست اندركاران الزامي به نظر مي رسد.

نكته مهم ديگر در توليد يك تله تئاتر، توجه به عناصري چون طراحي صحنه و لباس، موسيقي، ميزانسن بازيگران و دوربين ها، تناسب استوديو با نمايش مورد نظر و حضور يك كارگردان تلويزيوني با تجربه است كه به خوبي بتواند وجوه هنري اثر را جلوه گر سازد. چون عدم هماهنگي ميان اين دو كارگردان كار را به بيراهه خواهد برد و همكاري صميمانه آنها بدون ترديد باعث رشد كار مي گردد.

نكته آخر اينكه يك تئاتر تلويزيوني با يك سريال تفاوت هاي فاحشي دارد و ارايه يك نمايش كه خواندن آن حداكثر 2 ساعت طول مي كشد، تصوير كردنش نبايد 6 ساعت به طول بيانجامد و لازم است كه هنرمند با دقت نظر و با توجه به عنصر تلخيص كه از جمله مسايل اساسي نمايش است، كاري كم اشتباه را در كمترين زمان ممكن و بدون زياده گويي، مكث هاي زياد و طولاني، كش دادن بي جهت قصه، تعويض بي مورد و طولاني صحنه ها و استفاده از سكون و سكوت هاي بيجا را به وجود بياورد تا بينندگان تلويزيون آنهايي كه به اين هنر علاقمند هستند از ديدن آن لذت ببرند و آن عده از مخاطبين كه تئاتر را نمي شناسند تا حدودي با اين هنر زيبا و عميق آشنا شوند.



مازيار شيباني فر