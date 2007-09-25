تغییر میزان عوارض خروج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور ، ‌بازرگانی ،‌سازمان میراث فرهنگی ،‌صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،میزان عوارض خروج از کشور به مقصد کلیه کشور‌ها را از طریق مرز‌های هوایی دویست و پنجاه هزار ریال و از طریق مرز‌های زمینی و دریایی پنجاه هزار ریال تعیین نمود.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام نماید.

همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است

