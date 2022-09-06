ارسال ۳۰۰ اثر به دبیرخانه پانزدهمین کنگره ملی شعر عاشورایی قروه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدین رستمی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پانزدهمین کنگره ملی شعر و آئین‌های عاشورایی در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه در شهرستان قروه برگزار می‌شود.

وی افزود: کنگره ملی شعر شهرستان قروه یک کنگره ملی است که الزامات خاص خود را دارد و استانداردهای لازم را در این ۱۵ دوره کسب کرده و به راه خودش ادامه داده است.

حجت‌الاسلام رستمی اظهار داشت: تمامی زحمات این کنگره به عهده مردم شهرستان و با هدایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی خبرنگاران و گروه‌های مردمی انجام شده است.

وی افزود: فراخوان پانزدهمین کنگره ملی شعر عاشورایی از هشتم مرداد ماه و همزمان با اول ماه محرم از طریق رسانه‌ها انتشار یافت و خوشبختانه تا دهم شهریور ماه در مجموع ۳۰۰ اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال شد.

دبیر پانزدهمین کنگره ملی شعر و آئین‌های عاشورایی قروه در ادامه سخنان خود بر جمع آوری آثار راه یافته به مرحله نهایی این کنگره در قالب یک کتاب تأکید کرد.

حجت الاسلام رستمی افزود: در این کنگره شاعران از ما انتظار دارند که آثار آنها را به عنوان یک مجموعه منتشر و چاپ کنیم و هر سال در کنگره بعدی رونمایی شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال ۳۰۰ اثر فاخر داریم که بر اساس تمام اسلوب‌های ادبی یعنی از جهت وزن، عروض، قافیه و ردیف و در قالب‌های مختلف شعری مثل قطعه، غزل، دوبیتی و رباعی و دیگر قالب‌های شعری به دبیرخانه ارسال شده است و پراکندگی آثار از ۲۷ استان کشور و ۵۵ شهر کشور است.

وی افزود: ارسال آثار هر سال بیشتر از سال گذشته می‌باشد و این نشان می‌دهد که این کنگره به عنوان یک رویداد ادبی و فرهنگی عظیم در کشور توانسته که جا باز کند.

حجت‌الاسلام رستمی اعلام کرد که در این کنگره ۲ داور کشوری و یک داور بومی شهرستانی شعرها را ارزیابی می‌کنند.

وی افزود: عبدالجبار کاکایی و رضا اسماعیلی از داوران کشوری و محی الدین آئینی از داوران بومی شهرستان قروه این اشعار را ارزیابی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام رستمی اظهار کرد: کنگره امسال برخلاف دو سال گذشته در دو روز برگزار می‌شود و ۱۶ شهریور افتتاحیه کنگره در کانون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و ۱۷ شهریور ماه اختتامیه کنگره با حضور مسئولین استانی و کشوری و تجلیل از شعرای برتر و متولیان برگزاری کنگره انجام خواهد شد.

وی افزود: در این کنگره همچنین از ۴ هیئت برتر فرهنگی و مذهبی سطح شهرستان قروه از بخش‌های چهارگانه سریش آباد، قروه و دلبران تجلیل خواهد شد.